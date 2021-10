Cecilia Gasdia. Dichiarazione d'amore per Viterbo: "Bellissimo passeggiare in centro"

15 ottobre 2021 a

Cecilia Gasdia, una delle voci più celebri della lirica italiana, è tra i membri della giuria d’eccezione, presieduta da Josè Carreras, chiamata a selezionare in questi giorni tra più di 200 candidati i vincitori del Premio Fausto Ricci, giunto alla nona edizione. Dal debutto negli anni ’80 Cecilia Gasdia ha cantato ovunque, calcando i palcoscenici più importanti del mondo e dal 2018 è Sovrintendente e direttrice artistica della Fondazione dell’Arena di Verona.

Ha avuto modo in questi giorni di visitare Viterbo? Come le è sembrata?

“Io a Viterbo ho cantato tanti anni fa, nell’ambito del Festival Barocco. Ricordo che anche quella fu una bellissima esperienza. Viterbo è bellissima. In questi giorni quando sono libera vado in giro a piedi. Poi abbiamo questi giorni con un sole incredibile, devo dire che si sta benissimo.”

Lei e José Carreras oltre ad aver lavorato insieme avete anche un legame con Gaetano Donizetti. Nell’82 lei sostituì il soprano Monserrat Caballét nel ruolo della protagonista del melodramma donizettiano Anna Bolena. Come è stato ritrovarsi a Viterbo?

“Era un po’ che non ci vedevamo con José, però abbiamo fatto delle cose belle insieme nell’arco delle nostre carriere. È stato stupendo rivedersi, anzi spero di scritturarlo presto per l’Arena di Verona! Per quanto riguarda il mio legame con Donizetti, non è strettissimo perché ho cantato più opere di Rossini, Verdi e tanti altri, ma sì, ho iniziato a cantare delle sue opere ormai 40 anni fa. Ho avuto molto piacere di ricevere questo invito, naturalmente per la gioia di rivedere José, ma anche per stare qualche giorno a Viterbo. In questi giorni siamo sempre in teatro che è molto bello. C’è un’acustica meravigliosa. Si canta bene! Sono salita anche sul palco a provare per capire come si sarebbero trovati i cantanti”.



Avete scovato dei talenti interessanti?

“Ci sono molte voci notevoli, tra l’altro è molto bella questa idea di fare rete con tanti teatri perché è sempre vincente. Io stessa l’ho sperimentato con la Fondazione dell’Arena di Verona, specialmente quest’estate con tutti i musei italiani che hanno collaborato alla messa in scena delle opere. Dunque anche l’idea di creare una doppia compagnia per il Don Pasquale in modo da replicarla in questo circuito credo sia molto stimolante”.

Cosa augura ai concorrenti?

“Tutti noi facciamo i migliori auguri a questi giovani che abbiamo ascoltato, anche se alcuni sono acerbi le loro qualità sono evidenti. La raccomandazione è di non smettere mai di studiare, riascoltarsi, perché molti cantanti non sono abituati a fare autocritica. Invece bisogna sempre essere umili e stare con le orecchie molto bene aperte. Più si studia più i risultati arrivano. Controllarsi alla fine ripaga perché così si cresce”.

Ormai la finale si avvicina. Com’è il clima tra voi giurati?

“La commissione è stupenda, tra noi c’è un clima serenissimo e molto costruttivo, siamo molto affiatati. José è un grandissimo signore oltre che un grande tenore. Mi fa piacere anche per la città che questo concorso si svolga proprio qui”.

