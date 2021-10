Viterbo, Corchiano al ballottaggio. Ma manca ancora un presidente di seggio

15 ottobre 2021 a

a

a

Corchiano, a tre giorni dal ballottaggio cercasi presidente di seggio disperatamente. Il seggio in questione è il numero 1, quello dove lunedì 4 ottobre si sono verificati i maggiori problemi durante le operazioni di spoglio delle schede.

Battisti sfida Piergentili per il ballottaggio: "Confronto in diretta"

Dopo il riconteggio, che ha sancito la perfetta parità tra gli sfidanti Gianfranco Piergentili e Bengasi Battisti, il presidente della sezione si è dimesso. In sostituzione la Corte d’appello di Roma ha provveduto a nominare un sostituto, o meglio una sostituta, S. B., che però non ha risposto alla notifica dell'ufficiale giudiziario.

Lega in crisi, eletti solo otto consiglieri

Ergo: con un telefax inviato ieri, la stessa Corte d’appello, come prevede la legge in questi casi, ha girato la palla al sindaco.

Visto che “i tempi occorrenti per la notifica non consentono, allo stato, l’emissione di un provvedimento di sostituzione”, spetterà ora a Parretti procederà alla surroga “nei modi e nei tempi di legge”. Sempre che, con il clima che si respira in paesi in questi giorni, si trovi qualcuno disposto ad accollarsi l'onere.

Scontri ai seggi, indaga la Procura



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.