Viterbo, green pass per entrare al lavoro: le aziende della Tuscia sono pronte

Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro: è il D-Day. Se in Italia si teme un venerdì nero con blocchi dei porti e dei trasporti, molto meno teso e carico di incognite è il clima della vigilia in provincia di Viterbo, dove in mancanza di grosse aziende – tranne alcune eccezioni nel distretto della ceramica di Civita Castellana – la situazione appare sotto controllo. Così almeno la descrivono associazioni di categoria e sindacati.

“Nelle fabbriche e nelle aziende - spiega il direttore di Federlazio Giuseppe Crea – in questi giorni si sono svolte riunioni con le rsu, dalle quali non sono emerse particolari situazioni di criticità. Chi non ha il green pass, come noto, può entrare in azienda solo con un certificato di negatività al tampone. Il test è a carico del lavoratore e non ci risultano al momento aziende che abbiano scelto volontariamente di farsene carico”. Il problema principale – in mancanza di zoccoli duri di no vax tra i lavoratori viterbesi – è quello dei controlli, che sono a carico del datore di lavoro. La legge prevede verifiche a campione. “Al momento ci sentiamo di escludere grossi problemi – continua Crea – anche se un minimo di difficoltà iniziali sono da considerare fisiologiche”.

E’ ottimista anche il segretario provinciale della Cisl, Fortunato Mannino: “Da un’indagine che abbiamo compiuto con le diverse categorie del nostro sindacato – spiega – è emerso che la stragrande maggioranza dei lavoratori è vaccinata. In alcuni settori si stanno studiando soluzioni da proporre alle aziende per evitare penalizzazioni per chi, a causa di problemi di salute o per convinzione, non ha fatto il vaccino. Auspichiamo che in questa fase prevalga il buon senso da parte di tutti e che venerdì (oggi, ndr) nessun lavoratore sia rispedito a casa”.

