Viterbo, camminata di 13 ore senza riposo lungo la via Francigena a Tarquinia

Appassionati della Walking Francigena Ultra Marathon, con arrivo ad Acquapendente, tornano entusiasti dall’ennesima esperienza in questi luoghi incontaminati. Claudio, Elio, Stefania, Mina ed altri tarquiniesi raccontano la loro esperienza. Claudio Cesarini ed Elio Pace si sono cimentati nella camminata in notturna San Quirico - Acquapendente: ben 68 chilometri. Le ragazze Stefania, Mina ed altre hanno preferito la diurna Abbadia San Salvatore - Acquapendente, ben 35 chilometri. Tutti entusiasti fanno i complimenti alle cittadine attraversate e agli organizzatori e raccontano la loro esperienza.

“Ritengo che la Walking Francigena Ultra Marathon sia la prima in Italia rivolta esclusivamente ai camminatori: una gran bella manifestazione sportiva, organizzata in maniera impeccabile su tutti e 120 chilometri di percorso - riferisce Claudio Cesarini -. Questa è la terza manifestazione cui partecipo insieme ai miei amici di camminate. Prima Radicofani-Acquapendente, poi Acquapendente-Civita di Bagnoregio e infine questa, San Quirico-Acquapendente, 68 chilometri in notturna. Abbiamo attraversato i paesi di Bagno Vignoni, Gallina, Radicofani, Ponte a Rigo, Proceno con arrivo ad Acquapendente alle ore 9.45. E’stata un’esperienza senza precedenti, affascinante ma allo stesso tempo dura da affrontare. Perfetta la macchina organizzativa, in ogni paese erano presenti fornitissimi ristori dove si poteva mangiare. I volontari della protezione civile e tutte le Forze dell’ordine vigilavano dando indicazioni riguardo la strada o ai sentieri da percorrere. Un’esperienza da ripetere e da emulare anche qui da noi”.

Soddisfatto anche Elio Pace: “Partiti alle 21 ci siamo inabissati in un’avventura senza sapere bene cosa ci aspettava. Freddo, vento, salite interminabili e timore di sbagliare strada. Il percorso era duro, ma con il ritmo, con la consapevolezza dei nostri limiti, abbiamo messo a frutto gli anni di esperienza. Grazie a tutto questo siamo riusciti a portare a termine l’Ultra Marathon di 68 chilometri, chiudendo al 6° posto dopo 13 ore di camminata continua. Tanto lo sforzo ma anche l’allegria”.

Mina Gioiosi : “Un riconoscimento particolare a questo territorio che in pochi mesi ha offerto una quantità di iniziative che mi hanno consentito di stare a contatto con una stupenda natura e toccare borghi veramente affascinati”.

