Viterbo, grave donna precipitata dal ponte del Duomo. Le sue condizioni sono stabili

Sono stabili anche se gravi le condizioni della donna di 53 anni che nella serata di martedì è precipitata dal ponte dietro l’ospedale vecchio che collega il Duomo a piazza della morte. Come si ricorderà la donna è caduta nel vuoto facendo un volo di 10 metri intorno alle 18 di martedì sotto gli occhi di moltissimi passanti. Gli stessi che poi hanno dato l’allarme. La signora è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in gravi condizioni, a causa delle contusioni riportate nell’impatto con il suolo, a pronto soccorso dell’ospedale Belcolle. E’ ricoverata in ospedale e le sue condizioni, dopo un iniziale aggravamento si sono stabilizzate. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Viterbo che stanno cercando di ricostruire la dinamica.



