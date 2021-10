Viterbo, "vuoi fare l'amore con me?". Striscione con proposta a luci rosse davanti alla scuola di Tarquinia

F. E. 14 ottobre 2021 a

a

a

Curioso ritrovamento ieri mattina, martedì 13 ottobre, sui cancelli d’ingresso della sede centrale dell’IIS Vincenzo Cardarelli. Un lenzuolo bianco legato alla rete di recinzione con la scritta “Vuoi fare l’amore con me, stasera?”. Una richiesta neppure troppo velata che ha attratto la curiosità di studenti e passanti. Chi in un primo momento pensava ad una forma di protesta vedendo lo striscione sistemato accanto all’ingresso, nel leggere la scritta si è dovuto ricredere e lasciarsi andare ad un sorriso. Grande curiosità anche tra i ragazzi nel cercare di scoprire a chi fosse indirizzato il messaggio. La scritta è anche una delle frasi della canzone “Quanto ti vorrei” di Chiello. Nell’epoca dei social questo modo per poter attirare l’attenzione della morosa è stato commentato con un sorriso.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.