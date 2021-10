Viterbo, precipita dal ponte dell'ex ospedale sotto gli occhi dei passanti. Donna di 50 anni in gravissime condizioni

12 ottobre 2021 a

Tragedia sfiorata nella serata di martedì 12 ottobre nel centro storico di Viterbo. Una donna, di circa 50 anni, di nazionalità italiana, è precipitata intorno alle 18 dal ponte che collega il duomo con piazza della Morte. Un volo di circa 10 metri. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale in gravissime condizioni. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che l’hanno vista cadere nel vuoto. Nessuno dei presenti ha avuto il tempo di avvicinarsi. Quando hanno realizzato cosa stava accadendo, la donna era già volata di sotto. Sono stati gli stessi passanti che hanno assistito al fatto a dar l’allarme. Sul posto sono arrivati in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri, i vigili del fuoco e un mezzo del 118. I pompieri con i sanitari sono riusciti a recuperare la donna, sul cui corpo non si sono notate ferite esteriori e sangue. Chiaramente, però, saranno solo gli esami effettuati al pronto soccorso a stabilire la gravità dei traumi riportati nel volo. I carabinieri, una volta che la signora è stata affidata ai sanitari, hanno ascoltato le testimonianze dei presenti al fatto, gli stessi che hanno allertato i soccorsi.



