Viterbo, ladri in fuga picchiano e feriscono carabinieri ad Acquapendente. Arrestati

Inseguimento nella notte di domenica 10 ottobre ad Abbadia San Salvatore in provincia di Siena. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del nucleo operativo radiomobile del Comando Compagnia carabinieri di Montalcino, insieme a personale delle stazioni di Radicofani e Castiglione d'Orcia, nella nottata, impegnati in servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno proceduto all’arresto di un cittadino di origine straniera e di un italiano che si erano da poco resi responsabili di un furto di un’autovettura nel centro di Abbadia San Salvatore.

I due uomini, intercettati in una frazione di Piancastagnaio, da pattuglie prontamente occorse, si davano a repentina fuga e in seguito venivano raggiunti e bloccati, dopo un lungo inseguimento terminato nel comune di Acquapendente in provincia di Viterbo.

Nella circostanza, il cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, si scagliava contro i militari operanti opponendosi con violenza per cui gli stessi sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del locale ospedale. L’uomo veniva, quindi, tratto in arresto per furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre il cittadino italiano per furto aggravato, entrambi venivano posti a disposizione della Procura della Repubblica di Viterbo. L’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario.

