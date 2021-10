Laura Pausini stregata dagli Alpaca di Tarquinia. "Un posto speciale" | Foto | Video

09 ottobre 2021 a

Laura Pausini ha visitato Piani degli Alpaca a Tarquinia. E' accaduto il 2 ottobre e la cantante ha condiviso la sua esperienza sui social pubblicando foto e video. Si è appena conclusa un'estate esaltante per Piani degli Alpaca, che ha visto una crescita esponenziale dei seguaci sulla pagina Instagram dell’allevamento, arrivata a contare oltre 160.000 follower, e una crescita inarrestabile in termini di presenze di visitatori alla struttura. Sono migliaia le persone che dal giorno dell’inaugurazione hanno scelto di trascorrere nella tenuta agricola tarquiniese una giornata di svago e didattica, in un contesto immerso nella natura, e che hanno deciso di far visita a questi meravigliosi animali, capaci di fare innamorare adulti e bambini. Molti degli alpaca lovers hanno soggiornato presso l’agriturismo Piani della Marina, che arricchisce l’azienda agricola della famiglia Belli, e hanno apprezzato particolarmente la bellezza del territorio visitando Tarquinia e le altre eccellenze della Tuscia.

Ieri abbiamo passato un pomeriggio bellissimo in un posto speciale che, se potete, vi consiglio di visitare. Ci sono... Pubblicato da Laura Pausini su Domenica 3 ottobre 2021

Sono tanti i vip che hanno visitato Piani degli Alpaca: nelle ultime settimane Guendalina Tavassi, Rudy Zerbi e il calciatore nazionale spagnolo Pau Torres, solo per citarne alcuni, hanno trascorso diverse ore in compagnia di questi dolcissimi camelidi. E sabato 2 ottobre è approdata a Piani degli Alpaca anche la star internazionale Laura Pausini, con la sua bellissima famiglia al seguito. La bravissima cantante romagnola è rimasta impressionata dalla bellezza del luogo e ha consigliato ai milioni di followers che la seguono nei suoi profili social, di visitare Piani degli Alpaca, rendendo pubblica la sua visita, postando foto e video in cui si vedono lei e sua figlia Paola condividere l’esperienza con gli alpaca, ottenendo un esplosione di like e commenti sui vari social. “Ieri abbiamo passato un pomeriggio bellissimo in un posto speciale che, se potete, vi consiglio di visitare. Ci sono andata dietro consiglio di un'amica e mi è piaciuto tantissimo. Se volete scoprire di più sul mondo degli #alpaca visitate @pianideglialpaca Guardate fino all'ultimo video”, ha scritto nella didascalia dei post. Laura Pausini ha concluso con una promessa ben precisa “Torniamo presto. E’ un posto magnifico!”

Una bella soddisfazione e una grande pubblicità anche per la Tuscia, per un iniziativa così originale e intraprendente che sta valorizzando e facendo conoscere le bellezze del luogo a moltissimi turisti italiani e stranieri, che oltre a visitare l’allevamento, ne approfittano anche per scoprire e conoscere la zona del territorio viterbese. Per informazioni sulle attività di Piani degli Alpaca è a disposizione il sito www.pianideglialpaca.it, da cui è anche possibile prenotare visite guidate e passeggiate con gli alpaca. Attivissima la pagina Instagram @pianideglialpaca, dove ogni giorno vengono postate nuove foto e soprattutto condivisi tantissimi scatti e video realizzati dagli #alpacalovers.

