Viterbo, elezioni comunali a Orte. Claudiani e Savoia in pole position per la nuova giunta

Manca poco all’insediamento della nuova Amministrazione comunale targata “uniAmo Orte” con in testa Dino Primieri sindaco fresco del suo terzo mandato. Solo nel giorno in cui verrà convocato (a breve) il primo Consiglio comunale, si saprà ufficialmente la composizione della nuova giunta. Ma la curiosità di conoscere i ruoli dei nuovi amministratori è tanta, viste le logiche che nel complesso muovono la politica in generale e a cui Orte non fa eccezione. Gli incarichi assessorili non sono stati ancora dichiarati anche se di solito, nell’affidarli si possono seguire due logiche: quella delle maggiori preferenze ricevute o quella degli equilibri da rispettare per la tenuta della coalizione. Secondo le varie voci di paese sembra più accreditata la prima tesi. Anche se, c’è da scommetterci, verranno accontentati un po’ tutti.

Dino Primieri diventa sindaco per la terza volta

E in base ai rumor, ecco che la dem Antonella Claudiani dovrebbe essere nominata vicesindaco con un assessorato, forse ai Lavori pubblici. A Roberta Savoia, esponente di Idee Chiare, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, pare essere riservato l’assessorato all’Urbanistica, mentre per Filippo Gianfermo si parla con insistenza di quello alla Sanità e ai Servizi sociali. Il Patrimonio potrebbe mantenerlo il sindaco Primieri insieme al Bilancio. Per Ida Mariastella Fuselli si parla dell’assessorato alla Pubblica istruzione, ruolo che ha già ricoperto con la precedente giunta targata Giuliani e, infine, per la carica di presidente del Consiglio comunale, il nome di Sergio Peciarolo è quello che circola con più insistenza.

Claudiani favorita per la carica di vice sindaco

Ma a quanto pare il neo primo cittadino sembra intenzionato a ripartire le varie cariche anche tra gli altri consiglieri eletti: Walter Liberti, Loredana Bobboni e Alessandra Marzoli (Attività produttive; Sport; Servizi cimiteriali, ecc.). A sedere tra i banchi dell’opposizione di palazzo Nuzzi saranno invece: Angelo Giuliani e Daniele Proietti di “Orizzonte Comune”; Giuseppe Fraticelli e Diego Bacchiocchi di “Noi con Orte Futura”.

Lega in crisi, eletti solo otto consiglieri

