Viterbo, elezioni a Montefiascone. Il centrodestra si lecca le ferite. Leonardi: "Ho chiuso". Paolini si ecclisa

In attesa che il Pd e gli alleati (un po’ di 5 Stelle e un po’ di destra) decidano la giunta montefiasconese per i prossimi cinque o dieci anni, il centrodestra si lecca le ferite. O meglio, quella parte di centrodestra ufficiale che dovrà rifondarsi. Partendo da dei punti fermi: Sandro Leonardi e Massimo Paolini sono arrivati al capolinea; Massimo Ceccarelli esce rafforzato dalle urne, avendo dimostrato di saper camminare con le proprie gambe e di avere un partito come Fratelli d'Italia alle spalle; Orietta Celeste è un caposaldo da cui ripartire; Paolo Manzi e Cristina Ranaldi, se avranno voglia e tempo, potranno dare molto; Emanuele Brodo è un giovane appassionato, una sorta di Fabio Notazio in versione moderata.

Per Luciano Cimarello ben 699 preferenze “Non me l'aspettavo”

Ma rimangono dei punti interrogativi: Notazio saprà riprendersi dalla batosta? Andrea Danti vorrà e saprà azzerare tutto e ripartire? Augusto Bracoloni e la Lega, per ora a bagnomaria, privilegeranno la vendetta o inizieranno a ricostruire il centrodestra? L’ex assessora ed ex FI Rita Chiatti rientrerà nei ranghi dei partiti di centrodestra? Riccardo Minciotti (ha un cognome molto pesante per il centrodestra e la politica montefiasconese: lo zio è il compianto ex sindaco Maurizio), inizierà a dialogare in modo organico con i partiti di centrodestra? E poi ci sono Raffaele Morleschi, Luca Bellacanzone, Dante La Corte: cercheranno di ricucire con i vertici provinciali di FdI (a inizio estate sono stati commissariati dal partito), o sono fuori dalla politica attiva?

Intanto, ecco alcuni commenti dei protagonisti delle elezioni comunali appena terminate. A Danti si chiede se siano vere le voci che lo vorrebbero dimissionario da consigliere comunale, magari per far tornare in pista Leonardi: “Io non ho ancora riflettuto su nulla – risponde il candidato sindaco del centrodestra disunito -. Non ho neanche riflettuto sui motivi della sconfitta. Da martedì mi sono buttato a corpo morto sul lavoro che avevo lasciato indietro. L'agenda la decido io secondo i miei tempi”.



Dalle urne emergono partiti più deboli

Leonardi, cui si chiede di rispondere alla battuta di Renato Trapè (“Senza Paolini e Leonardi è un sogno”), è ancora più lapidario: “Con la politica ho chiuso. Non rispondo a Trapè, non ne vale la pena”. Chi batte tutti sulla sintesi è Paolini, che da lunedì è sparito dai radar: nessuna risposta. Sono più loquaci, invece, due capi di partito: Andrea Di Sorte, che ha fatto eleggere due forzisti su due (Manzi e Ranaldi); Vincenzo Frallicciardi, segretario del Pd. “Non era impossibile vincere se si fosse partiti a ora e tempo – spiega il primo -. Ma purtroppo è mancato tutto: partiti, persone, modi, tempi. Ora cinque anni saranno lunghi, però si può costruire. Ma attenzione, questi già litigano di brutto: Renato Trapè chiede spazio, Luciano Cimarello farà il sindaco, Rosita Cicoria uscirà sempre avvelenata”. Frallicciardi: “Danti ci ha messo del suo nel non mantenere gli impegni. Forse è quello che ci ha perso di più come credibilità politica, anche perché a Leonardi e Paolini ne era rimasta poca. Danti si è bruciato parecchio, forse per sempre”.

Lega in crisi, eletti solo otto consiglieri

