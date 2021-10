Viterbo, l'università agraria di Tarquinia perde pezzi. Si dimette anche il revisore dei conti

Fabrizio Ercolani 09 ottobre 2021 a

a

a

Tarquinia, continuano le dimissioni dei consiglieri dell’Università agraria. Sostituito per l’ennesima volta il revisore dei conti anch’esso dimissionario. E dall’Agenzia delle entrate arriva una mannaia: ufficializzate le rinunce di Bruno Cardia e Rosanna Moioli, che ultimamente avevano creato insieme al vicepresidente Alberto Tosoni il movimento Forza Civica. Pronte anche le dimissioni di Maurizio Leoncelli. Impossibile surrogare Cardia: la lista Rinnova ha esaurito il numero di consiglieri candidati; al posto della Moioli entra in consiglio Fabio Nardi. Per il subentro di Maurizio Leoncelli è pronto Stefano Ferretti. L’emorragia non sembra fermarsi qua con altri consiglieri pronti a lasciare.

Resta intrappolato con l'auto nel fango a Tarquinia, salvato un olandese | FOTO

Lo statuto approvato nel 2015 dall’allora amministrazione Antonelli, prevede un consiglio composto dal presidente e da sedici consiglieri. Non fa nessuna menzione riguardo al numero minimo di consiglieri previsti. Ad oggi, dopo le tantissime dimissioni susseguitesi negli anni, il consiglio risulta incompleto. Dei 16 consiglieri previsti ad oggi ne sono rimasti solo 14. Tra i motivi che sicuramente hanno indotto nel tempo tutti i consiglieri che si sono dimessi ad una profonda riflessione, c’è la situazione economica con i bilanci dal 2017 che debbono essere approvati. In una situazione già complicata si registrano le nuove dimissioni dell’ennesimo revisore dei conti già surrogato nella seduta di consiglio che ha avuto luogo alcuni giorni fa. In più un’altra difficoltà arriva dall’Erario: “Senza puntare il dito contro nessuno - spiega l’assessore Sacripanti -, per voce della maggioranza, ho messo al corrente la comunità che nei giorni scorsi all'Università agraria è arrivata una nota dell'Agenzia delle entrate che ci chiede di saldare oltre 100 mila euro per i versamenti del modello 770 dell'anno 2016. Faremo fare dagli uffici le dovute verifiche e mi auguro che tutto rientri senza complicazioni, altrimenti sarebbe un altro mattone debitorio pregresso che la nostra amministrazione entrata a dicembre 2017 si trova a dover sistemare. Allo stato attuale abbiamo sistemato debiti precedenti per oltre 800 mila euro, tutte risorse che potevamo utilizzare per opere sul territorio oppure per ripristini in aree boschive e rurali. Ci dicono che avremmo dovuto saperlo, dato che si tratta di versamenti vecchi”.

Chiusa la strada che dal campeggio di Riva dei Tarquini porta al mare

“Può darsi e sicuramente è cosi, però - conclude Sacripanti -, ancora una volta stiamo mettendo mano al portafogli dell’ente per antiche vicende economiche; comunque cercheremo di risolvere tutto per il bene della comunità”.

Esondazioni Mignone, chiesti altri 300 mila euro alla Protezione civile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.