Viterbo, Francigena Ultramarathon. In gara 1324 podisti. Prima uscita pubblica della neo sindaca di Acquapendente Alessandra Terrosi

Acquapendente, la prima uscita ufficiale della nuova sindaca Alessandra Terrosi è avvenuta a Siena. All’interno dello splendido Palazzo Patrizi ha partecipato alla presentazione ufficiale della Walking Francigena Ultramarathon che si svolgee oggi e domani, 9 e 10 ottobre,. “Sono davvero onorata - ha dichiarato la neo sindaca -, di esordire come primo cittadino nella presentazione di una manifestazione importantissima. Io ed il mio staff punteremo molto sulla valorizzazione del tratto che per il nostro territorio riveste una valenza fondamentale. Infatti, il flusso di pellegrini di fatto non si è mai arrestato, salvo un breve periodo, anche durante la pandemia Covid”.

“Nella due giorni della ultramarathon organizzeremo inoltre diversi eventi per valorizzare i nostri prodotti tipici. Pro loco, associazione culturale Arisa e Teatro Boni daranno il via all’evento ‘Francigena con Gusto”“Francigena con Gusto”.’ proprio oggi, alle 17.30, in piazza Girolamo Fabrizio con una sfilata di tamburini. Poi fino alle 24, Street Food, degustazioni e mercatini per le vie del centro storico. In piazza Oberdan invece, battaglia laser per bambini e non solo, ma anche per i più grandi.

“Domani - prosegue Alessandra Terrosi -, a partire dalle ore 11 e fino alle 19.30 , degustazioni e mercatini per le vie del centro storico, mentre in piazza Girolamo Fabrizio, alle 17.30, show cooking con Iside De Cesare, Chef 1 stella Michelin e proprietaria del ristorante La Parolina”. La giornata prosegue in piazza Oberdan con la battaglia laser per bambini, mentre in piazza Girolamo Fabrizio: dalle 15 alle 18, ‘Caccia al tesoro naturalistico urbano’ per bambini (evento gratuito), realizzata in collaborazione con il Museo del fiore. Che Walking Francigena Ultramarathon sarà un successo lo dicono già i numeri: 1324 gli iscritti che a passo di trekking e nordic walking affronteranno l’itinerario di Sigerico con questi numeri ufficiali: Siena – Acquapendente 241, Siena - Buonconvento 458, Buonconvento - San Quirico d'Orcia 281, San Quirico d'Orcia - Acquapendente 85, Abbadia San Salvatore - Acquapendente: 259. Con il contributo di Decathlon, Gruppo Readytec, Etruria Retail, La Bottega della Spesa in Campagna e Stosa Cucine, è stato messo assieme come parterre-organizzazione il Gruppo di trekking senese gli assessorati al Turismo dei Comuni di Acquapendente, Siena, Monteroni d’Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Radicofani, San Casciano dei Bagni, Abbadia San Salvatore e Proceno.

