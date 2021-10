Viterbo, Christmas Village. Torna la magia del Natale. Il programma

Daniela Venanzi 08 ottobre 2021 a

a

a

La magia, quella del Natale, quest’anno sarà tutta come da programma. Viterbo si appresta così, con il suo Christmas Village, a rappresentare nella forma più articolata la voglia di ritorno alla normalità dopo il Covid e le restrizioni degli anni passati. Ci sarà quindi la casa di babbo natale, le poste dei bambini, la fabbrica della befana, la banca di babbo natale, il presepe, la stalla di Rudolph, la giostra vintage, i presenti in mostra, il mini ranch dei pony, il lago ghiacciato, il negozio dei tarocchi, Viterbo sotterranea, le fate, gli gnomi, gli elfi e tante prelibatezze da mangiare. Un serie di dettagli e di attrazioni che promettono una atmosfera ricca e avvolgente, quello di cui la città ha bisogno. La partenza è prevista per il 27 novembre e chiuderà i battenti il 9 gennaio, e le attrazioni saranno disseminate lungo le vie e le piazze del centro storico.

Viterbo, Natale con tanti piccoli eventi nel centro storico

C’è solo un però, quello della sicurezza. Le restrizioni per via del virus ci sono ancora e il sindaco Arena, sempre molto attento sulla questione, potrebbe mettere qualche veto. In realtà, sentito sull’argomento, il sindaco è il primo a volere il ritorno alla normalità: “Il Christmas Village si farà - dice infatti il primo cittadino - l’anno scorso non è stato possibile ma quest’anno è tutto predisposto e per la convenzione in essere sarà lo stesso Christmas Village ad occuparsene. Manca ancora la definizione del piano sicurezza che dovrà essere approvato dal prefetto, va da sé che dovremo fare le cose senza correre rischio alcuno".

Viterbo, luminarie in centro e nelle frazioni: il Comune spenderà 80 mila euro

"Certo è - insiste ancora il sindaco - che le maglie delle restrizioni pare si stiano allentando, il 15 ottobre ci saranno le nuove indicazioni e siamo molti positivi. Credo che si possa fare in modo di far conciliare tutto, sia la voglia di divertimento delle persone, che la tutela della salute. Ogni cosa sarà studiata per regalare finalmente un Natale in piena sicurezza, ma con tutta la sua magia. Ci saranno anche le luminarie e naturalmente l’albero. E’ ora di tornare alla vita e alla sua bellezza e questo è un modo per ricominciare”.

Caffeina punta su Caprarola. "Viterbo non esiste più"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.