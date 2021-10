Viterbo, hashish in casa. I carabinieri sequestrano due etti e mezzo: blitz tra Manziana e Oriolo. Arrestato giovane spacchiatore

08 ottobre 2021 a

a

a

I carabinieri della stazione di Oriolo Romano, insieme ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ronciglione ed ai carabinieri della stazione di Anguillara Sabazia, a seguito di una importante attività informativa che indicava chiaramente una direttrice di spaccio ad ora inesplorata, che faceva affluire importanti quantità di droga da Manziana in provincia di Roma a Oriolo Romano per rifornire i giovani della provincia sud di Viterbo, hanno monitorato tramite servizi di osservazione e pedinamento il movimento dei giovani in cerca della droga ed hanno individuato la base di confezionamento dove era detenuta la sostanza a Manziana nella casa di un giovanissimo.

Raccolti gli elementi investigativi, i Carabinieri hanno chiesto alla Procura di Civitavecchia competente per territorio un decreto di perquisizione, che è stato emesso ed eseguito ieri, giovedì 7 ottobre, che effettivamente ha riscontrato i sospetti e gli indizi dei carabinieri, infatti dalla perquisizione sono stati trovati 260 grammi di hashish in parte già confezionati per la vendita oltre a numerose banconote e materiale per il confezionamento, che hanno portato il responsabile ad essere arrestato

.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.