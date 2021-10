Viterbo, incidente sulla Cimina. Pallavoliste vive per miracolo, nominato il consulente . A processo due persone

V. T. 08 ottobre 2021 a

Viterbo, due pallavoliste vive per miracolo dopo lo schianto avvenuto la sera del 19 novembre del 2017 sulla Cimina: il giudice ha disposto una perizia super partes per chiarire la dinamica dell’incidente. Ieri, giovedì 7 ottobre, dopo aver ascoltato il consulente della parte civile, il giudice Francesco Rigato ha deciso di nominare il proprio perito, l’ingegnere Lucio Pinchera.

Sul banco degli imputati, con l’accusa di lesioni, sono finiti i conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro: una Fiat 500 e una Lexus. Tuttavia, l’automobilista alla guida dell’utilitaria e padre di una delle due adolescenti (la ragazza viaggiava sul sedili posteriore con la compagna di squadra), si è costituito anche parte civile nel procedimento.

L’incidente si verificò intorno alle 21 all’incrocio tra la Cassia Cimina e la provinciale Sutrina. Stando ai rilievi della polizia stradale, la Fiat 500 non avrebbe rispettato lo stop, finendo sull’isola spartitraffico a seguito dell’impatto. La Lexus, invece, alla cui guida vi era l’altro imputato, non avrebbe rispettato il limite di velocità di 50 chilometri orari. Una volta giunti sul posto i soccorsi, le ragazze ferite vennero trasportate in ospedale. I due imputati vennero multati per le rispettive infrazioni, ma la contravvenzione contestata al conducente della Lexus fu annullata.

