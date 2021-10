Viterbo, la città ricorda Luigi Petroselli a 40 anni dalla scomparsa

07 ottobre 2021 a

La città dei papi ricorda Luigi Petroselli a 40 anni dalla scomparsa (7 ottobre 1981). Oggi nella sala Regia di Palazzo dei Priori l’iniziativa “La bella memoria”, a cui interverranno, tra gli altri, il sindaco Arena e il presidente della Regione Zingaretti. In apertura, sarà proiettato il corto Noi che amiamo la vita per la regia di Andrea Rusich. Luigi Petroselli nacque a Viterbo il 1° marzo 1932 e morì all’improvviso a 49 anni. Era stato eletto sindaco di Roma, al suo secondo mandato, da appena un mese, dopo aver guidato la città, come detto, per due anni. Politico e uomo di alti valori, tenace, sensibile e affettuoso tra la gente come nel privato, è considerato ancora oggi il sindaco di Roma più amato e modello di riferimento per tanti amministratori. “Petroselli ha lasciato un bellissimo ricordo nella sua città di origine e anche nella Capitale che per anni ha guidato - ha sottolineato Arena -. Un uomo vicino alla sua gente, dotato di grande umanità”.

Con l’evento odierno, curato dall’Associazione culturale Filmstudio Tre, si vuole infatti ricordare uno dei più illustri cittadini viterbesi, anche con una riflessione sull’esperienza politica e umana nella sua città d’origine. Il corto Noi che amiamo la vita è un piccolo diario di una generazione. E’ il racconto di un giovane “fotogenico, sorridente e pieno di fiducia per l’avvenire” che dai banchi del Consiglio comunale di Viterbo arriva a pensare il futuro della Capitale con lungimiranza. Petroselli fu eletto sindaco di Roma il 27 settembre 1979, dopo le dimissioni dello storico dell’arte Giulio Carlo Argan, fu confermato alla guida del governo della Capitale il 17 settembre 1981. Nelle elezioni per il consiglio comunale, aveva raccolto 130mila voti di preferenza. La sua esistenza si spezzò all’improvviso il 7 ottobre, a conclusione di un intervento al comitato centrale del Pci. Eppure Petroselli lasciò un’impronta indelebile nella storia politica e amministrativa di Roma. “La grande metropoli può non essere il male - affermava - se il suo sviluppo riesce a rifondarsi su una crescita civile e culturale di massa e sull’instaurazione di nuovi rapporti tra gli uomini”. Lavorò all’unificazione della città intorno a nuovi valori, dal centro alla periferia, attraverso il recupero e la riqualificazione delle parti più degradate. E affrontò grandi sfide culturali, come il progetto per la realizzazione del Parco archeologico dei Fori Imperiali. Nel capoluogo della Tuscia nasce il 1° marzo 1932 da Giulio, tipografo antifascista, ed Eufemia Fratini. Dopo la scuola primaria, decide di entrare nel seminario diocesano, che lascia al compimento del quinto ginnasio. Frequenta quindi il classico statale.

Nel 1950 prende la tessera del Pci. Si iscrive a Lettere e filosofia presso l’Università di Roma, proseguendo l’impegno nel partito. All’intensa attività politica si affianca l’esperienza nelle istituzioni: è consigliere comunale nella città di Viterbo dal 1961 e consigliere provinciale dal 1963. Lucidi e appassionati i suoi interventi contro l’abnorme espansione urbanistica nella città dei papi, che condannava il centro storico all’abbandono, e per la gestione pubblica dell’acqua. Nel 1966, nell’11° Congresso nazionale, viene eletto nel comitato centrale del Pci. Nello stesso anno, in Campidoglio, si unisce in matrimonio con Aurelia Sergi, siciliana, insegnante di matematica e scienze. Da segretario di una piccola federazione come quella viterbese passa a dirigere il comitato regionale del Pci, a 37 anni, al posto di Enrico Berlinguer. Nel 1976 è capolista a Roma e nel 1979, il 27 settembre, diventa sindaco della Capitale del Paese. Un percorso prestigioso, grazie alle sue qualità, che gli consentono di conquistare autorevolezza e consenso. Dedica tutte le sue energie, senza risparmio, all’impegno per rendere concreta una nuova idea di Roma. Muore “sul lavoro” a 49 anni. La partecipazione ai funerali, prima a Roma poi nella sua città natale, è immensa. Se il ricordo di Luigi Petroselli è ancora vivo, lo si deve alle sue intuizioni e al suo impegno non comune.

