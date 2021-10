Viterbo, donna ferita in incidente sulla Superstrada

06 ottobre 2021 a

Una donna è rimasta ferita, e ricoverata all'ospedale di Belcolle, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto oggi all'altezza dell'uscita Viterbo Nord della Superstrada.

Intorno alle 13, infatti, per cause in corso di accertamento una Fiat 500 nera è finita contro il guardrail. L'incidente si è verificato sulla rampa di uscita della Superstrada, poco prima della confluenza con la Cassia Nord. Nell'auto viaggiavano la madre di 56 anni insieme al figlio di 37.

La donna, come detto, ha riportato lievi ferite ed è stata accompagnata in ambulanza a Belcolle dai sanitari del 118. Sul posto per eseguire i rilievi del sinistro gli agenti della polizia locale.

