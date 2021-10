Viterbo, Trasversale: bocciato il tracciato verde. I comitati: "Salva la valle del Mignone"

Fabrizio Ercolani 06 ottobre 2021 a

Il Tar del Lazio boccia il tracciato verde della Trasversale. Esultano le associazioni ambientaliste che avevano promosso nel 2018 il ricorso: “La Valle del Mignone è salva”dichiarano. Annullata quindi la delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri che, nonostante ben due pareri negativi del Ministero dell’ambiente, concedeva la compatibilità ambientale al tracciato verde, localizzato nella valle del Mignone, un sito di Natura 2000.

Tutto da rifare dunque. Queste poche parole fotografano in maniera inequivocabile la situazione del completamento della Trasversale. Nell’arcobaleno di colori, ognuno dei quali a disegnare un ipotetico tratto per gli ultimi chilometri dell’arteria stradale, ad uscire vittoriose sono le associazioni che da sempre si battono per la difesa e la tutela del territorio. Una sentenza che era attesa e che non suona come una sorpresa dopo il pronunciamento della Corte di giustizia europea, che aveva invitato a trovare soluzioni alternative al tracciato verde. Una decisione che era nell’aria, visto anche il sopralluogo dei tecnici dell’Anas, congiuntamente ai sindaci di Tarquinia e Monte Romano, avvenuto il 31 agosto ed apparso come fugace notizia solo sulla pagina social del comune di Monte Romano, mentre totale silenzio da parte di Tarquinia. Un sopralluogo, preludio di una sentenza che ha fatto, con pieno merito, esultare Virginia Borgi, Nicola Buonaiuto del Comitato per il diritto alla mobilità di Tarquinia, Marzia Marzoli di Italia Nostra sezione Etruria, Marco Tosoni del Comitato 100% Farnesiana e Bianca Stefancu, Comitato per la difesa della valle del Mignone.

Nomi e cognomi di chi non ha mai mollato e che ora esprime tutta la propria gioia: “Abbiamo vinto, la valle del Mignone ha vinto, l’ambiente ha vinto, hanno vinto il falco grillaio e tutta la fauna che vive nella valle, le piante, la convivenza rispettosa tra uomo e natura. Ha vinto il principio di precauzione, la tutela ambientale, il principio sacrosanto secondo il quale non tutto è concesso per motivi economici - dicono -, non il fatto di distruggere un ambiente unico, protetto e che ci protegge dalla perdita di biodiversità, e così garantisce la nostra stessa sopravvivenza. Ha vinto la caparbietà di chi non ha smesso mai di battersi, di rispondere alle falsità, alla disinformazione, all’utilitarismo politico con la sola forza dei fatti, della ragione. Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto questa battaglia di civiltà, con piccoli e grandi contributi, e lo Studio Viglione che, con Noemi Tsuno, ci ha accompagnato in quella che è stata la battaglia legale”.

Una gioia comprensibile dopo anni di lotta: “Ad oltre 4 anni di distanza e dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Ue, alla quale lo stesso Tar aveva rinviato quesiti in merito, il Tribunale del Lazio ha ammesso le nostre ragioni, tutte le nostre ragioni e ha annullato il provvedimento della Presidenza e quello del Cipe”. Ora si apre un nuovo capitolo.

