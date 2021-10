Viterbo: auto rubate, smontate e rivendute Confessano i due romani arrestati

Valeria Terranova 06 ottobre 2021 a

a

a

Hanno confessato i due romani di 38 e 33 anni che “cannibalizzavano” macchine rubate per poi rivendere i pezzi a negozi e autofficine specializzate in ricambi d’auto. Ieri mattina si sono tenuti gli interrogatori di garanzia per i due uomini attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di riciclaggio, per aver messo in commercio parti di ricambio di automobili di provenienza illecita. Ai due indagati adesso viene contestato anche il furto di due veicoli. Barili legale 38enne.

Smontavano auto rubate e rivendevano i pezzi. Scoperto deposito clandestino: due arresti

“Il mio assistito ha risposto a tutte le domande del gip Giacomo Autizi e del pm Michele Adragna – ha dichiarato il legale del 38enne, l’avvocato Fausto Barili-. Ha fornito un contributo di sostanziale conferma del quadro accusatorio che è stato elevato a suo carico, offrendo degli elementi utili rispetto alla genesi della vicenda, che potranno essere valutati anche in tema di qualificazione giuridica del fatto. Ci sono degli aspetti importanti che in questa fase di certo approfondiremo e che potranno aprire degli spiragli”. I due trentenni, già noti alle forze dell’ordine, da quanto emerge, lavorano nel settore automobilistico con regolare società, e avevano la propria base logistica nelle campagne tra Bassano Romano e Sutri e sono finiti in manette il 29 settembre scorso. L’ordinanza della misura cautelare disposta dal gip è arrivata a conclusione dell’indagine complicata, avviata ad aprile di quest’anno dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Ronciglione. I militari, tramite servizi di appostamento e osservazione, hanno potuto constatare che i veicoli che venivano smantellati erano stati rubati dai parcheggi delle stazioni di Saxa Rubra e Grotta Rossa, sulla Flaminia, e dal posteggio dell’ospedale Sant’Andrea, concentrate nella zona nord di Roma. Inoltre, riuscivano a disfarsi rapidamente dei pezzi invenduti per evitare che si potesse risalire ai mezzi rubati.

Auto rubate per rivendere i pezzi. I ladri puntavano 500 e Alfa Romeo

I telai, in particolare, venivano demoliti in una pressa, da cui prende il nome l’operazione, denominata appunto “Pressa”. Al termine delle indagini i carabinieri sono riusciti a recuperare circa 23 veicoli, trafugati tra il 2020 e il 2021 e posti sotto sequestro a seguito del blitz. Secondo le ricostruzioni, le macchine più gettonate erano i modelli Fiat 500, Fiat 500 L, Jeep Compass e Alfa Romeo che venivano trasportate nel deposito a Sutri. Le operazioni consistevano nel selezionare tutte le componenti che poi venivano piazzate nei mercati del Lazio e dell’Umbria.

Auto rubate rivendute a pezzi. Dopo il week end gli interrogatori per gli arrestati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.