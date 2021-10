Viterbo, elezioni a Montefiascone. Per Luciano Cimarello ben 699 preferenze “Non me l'aspettavo”

Alessandro Quami 06 ottobre 2021 a

“Non sono stato così contento neanche quando nel 2011 diventai sindaco io”. Luciano Cimarello, del Pd, ha la voce debole: “Ho festeggiato tanto ieri (lunedì, ndr)”, spiega il vero vincitore della tornata elettorale di domenica e lunedì, che ha preso 699 preferenze, dietro solo alla Celeste (le donne sono favorite dal sistema elettorale dei Comuni).



La lista di centrodestra l'aveva individuata come il bersaglio preferito in campagna elettorale.

“Sì, me ne hanno dette di tutti i colori”.

“Il buco di bilancio da 1,5 milioni lasciato nel 2016”, “il senso unico introdotto per fare un favore a Cimarello”, “dietro a Giulia De Santis c’è l’ex sindaco Cimarello”: cosa c'è di vero?

“Nulla. Anzi, c’è solo che io ho aiutato e aiuterò la neosindaca. La aiuterò ad amministrare bene, non come chi mi dice quelle falsità”.

Non è vero che ha lasciato un passivo di un milione e mezzo di euro, come detto più volte da Massimo Paolini e da Sandro Leonardi?

“Falso. Da giugno 2016, quando ho terminato di essere sindaco, a quando è uscito Paolini (ottobre 2020), i conti comunali sono peggiorati di 270 mila euro: altro che avanzo di amministrazione o tesoretto. Questo lo dico con forza, in quanto ho un certificato ufficiale rilasciato dal Comune di Montefiascone”.

Sul senso unico in via Dante Alighieri, che ha prodotto vari ingorghi nella circolazione?

“Anche qui, la lista Danti aveva fatto campagna elettorale dicendo che lo avevo fatto mettere io: fuori dal mondo. Io ho sentito la voce della commissaria prefettizia una sola volta, durante il Festival dell’ecologia”.

Ma lo toglierete ora?

“Subito”.

Pensavate di vincere con oltre 600 voti di scarto?

“Abbiamo ottenuto un risultato ottimo perché ha funzionato tutto. La soddisfazione è enorme: il sindaco è una giovane, preparata, è donna. Montefiascone ha recepito bene quest’ondata di novità. Soprattutto rispetto alla proposta vecchia dell’altra lista”.

Se li aspettava 699 voti?

“No. Lo dico con sincerità. Mi sono così tanto occupato del lavoro generale della lista, che non ho dedicato molto tempo a me stesso”.

Lei farà parte della giunta oppure farà il presidente del Consiglio comunale?

“Per me è stato molto più importante che vincesse la lista. Detto ciò, non so chi diventerà assessore, in quanto è una prerogativa del sindaco scegliere la giunta. Poi, vediamo: non è indispensabile che io sia assessore”.

Ma una giunta di inesperti non è un rischio?

“Abbiamo vinto da poche ore, quindi fateci fare mente locale”.

Ok, ma Montefiascone non ha un sindaco e degli assessori da un anno: non c'è tempo da perdere.

“E’ vero. Dobbiamo iniziare ad amministrare da subito”.

