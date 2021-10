Viterbo, elezioni a Orte. Primieri al lavoro per la giunta. Claudiani favorita per la carica di vice sindaco

Alessio De Parri 06 ottobre 2021 a

a

a

Il Primieri-ter è iniziato con l’insediamento del nuovo sindaco al Palazzo Comunale dopo i sei mesi di commissariamento dell’Ente seguiti alla sfiducia nei confronti dell’ex primo cittadino Angelo Giuliani. Primieri, candidato della lista di centrosinistra Uniamo Orte, ha messo piede in Comune per la terza volta negli ultimi 17 anni. Tanti, infatti, ne sono passati da quel giugno 2006, quando fu eletto per la prima volta. Poi la riconferma, cinque anni dopo, prima di cedere la poltrona a Moreno Polo. Nel 2009, però, Primieri trionfò con il 68,6% dei voti ottenendo 3.744 voti. Due giorni fa, invece, al sindaco neo eletto ne sono bastati meno della metà (1.580, il 35,26%) per arrivare alla vittoria.

Comunali, l'affluenza nella Tuscia al 71,05%

Decisiva, in tal senso, l’alleanza stretta nel centrosinistra tra Idee Chiare, Pd, Orte Civica e Officina Ortana, che ha permesso a Primieri di rimettere piede in Comune con appena 58 voti in più rispetto a quelli raccolti nel 2016 (1.522), quando Angelo Giuliani era stato eletto con 2.028 e, quando, soprattutto Angelo Ciocchetti, il candidato del Pd, corse da solo conquistando più o meno i voti di Primieri (1.522). E se l’unione questa volta ha fatto la forza nel centrosinistra, la divisione è stata fatale nel centrodestra. La lista dell’ex sindaco Giuliani (Orizzonte Comune) e quella di Giuseppe Fraticelli (Noi con Orte Futura), infatti, hanno raccolto rispettivamente 1.377 e 1.159 voti. Pesa, in particolare, la sconfitta di Fraticelli, giunto terzo. Il candidato di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega in campagna elettorale era stato sostenuto dai politici nazionali di centrodestra, ma nonostante ciò la battuta d’arresto è arrivata lo stesso. Numeri alla mano, se il centrodestra si fosse messo insieme - anche se Giuliani ha sempre respinto questa etichetta affibbiata alla sua lista, professandola solo di stampo civile - avrebbe avuto dai cittadini il sostegno necessario (2.536) per strappare il successo a Primieri, complice anche il forte astensionismo che ha caratterizzato l’ultima tornata elettorale.

Pochi voti pure ai vincitori. Puniti gli inciuci a Montefiascone e Vetralla

La percentuale dei votanti, infatti, è stata del 68,67%, ben lontana da quel 76,72% registrato nel 2016. Intanto già emergono le prime indiscrezioni sulla possibile composizione della nuova giunta, con la poltrona di vice sindaco che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe andare ad Antonella Claudiani, segretaria comunale del Partito democratico, che ha ottenuto 314 preferenze. Meglio invece ha fatto Roberta Savoia di Idee Chiare, con 329 preferenze, che dovrebbe avere un assessorato strategico. Sergio Peciarolo, che ha ottenuto 275 preferenze, è il favorito per il ruolo di presidente del Consiglio comunale.

Dino Primieri diventa sindaco per la terza volta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.