Viterbo, elezioni comunali. A Canino il trionfo di Cesetti: "Ora al lavoro per i progetti"

Amara sconfitta per Lina Novelli, Giuseppe Cesetti eletto sindaco con ben 325 di voti scarto sul primo cittadino uscente. A differenza di 5 anni in cui le amministrative avevano registrato un testa a testa tra Mauro Pucci e Lina Novelli, eletta per una manciata di voti, questa volta Cesetti si è nettamente conquistato a il ruolo di primo cittadino. Il neo sindaco ha già alle spalle un’esperienza come vice sindaco, come del resto alcuni componenti della sua squadra sono già stati consiglieri o assessori tra il 2011 e il 2016. In corsa con lui anche una rappresentanza tra i giovanissimi che hanno voluto seguirlo in questo nuovo progetto amministrativo.

“Sono grato alla mia squadra per il lavoro fino ad oggi svolto - ha dichiarato – Abbiamo portato avanti una campagna elettorale fondata su progetti concreti che vogliamo realizzare per rendere il paese più dinamico e fruibile. Essere amministratori oggi significa perpetrare una politica di inclusione, volta soprattutto all’ascolto dei cittadini. La mia vittoria è condivisa con tutti gli elementi della squadra e con le nostre famiglie che ci hanno appoggiato e sostenuto credendo nella nostra volontà e nel nostro impegno".

"Vincere un’elezione non è un traguardo - ha poi ribadito il primo cittadino - ma solo il punto di partenza, la vera sfida sarà saper amministrare al meglio per i prossimi 5 anni. Lavoreremo in maniera seria per migliorare il nostro paese e la rappresentanza giovane in squadra saprà contribuire in maniera importante a questo nostro progetto”.

