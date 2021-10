Viterbo, elezioni a Marta. Maurizio Lacchini al lavoro per comporre la giunta

Danilo Piovani 06 ottobre 2021 a

Maurizio Lacchini continuerà a occupare la poltrona da sindaco situata al secondo piano del palazzo comunale in piazza Umberto I. Il primo cittadino rieletto ci tiene a ringraziare tutti i suoi sostenitori ed i cittadini, che gli hanno rinnovato la fiducia e soprattutto tutti i componenti della sua lista “Un patto per Marta”, che in termini di voti ha ottenuto un risultato soddisfacente. “Continuerò a svolgere il mio mandato, come ho sempre fatto - dice Lacchini - con impegno per migliorare il nostro paese, sfruttando tutte le potenzialità che ha il nostro centro a vocazione turistica. Ero certo della vittoria, ma i risultati, sono andati al di là delle aspettative”.

Ben 158 voti di distacco dalla seconda lista di Consalvo Dolci e 258 voti da quella di Stefano Furietti. Poi il sindaco parla del futuro: “Ci sono alcuni lavori terminati, altri in cantiere, che voglio portare a compimento e questo con la collaborazione di tutta la mia lista, composta da giovani, i quali, hanno voglia di fare e di realizzare, come d’altronde è stata la mia politica degli ultimi 5 anni”. Per la giunta Lacchini si prende qualche giorno: “In settimana verranno dati incarichi e deleghe agli assessori, stiamo lavorando su questo e tra una ventina di giorni, ufficialmente in consiglio comunale, verranno ufficializzati, i nomi dei nuovi assessori e consiglieri della mia amministrazione. Dalle parole, passo subito ai fatti, a breve, inizieranno da parte del Comune, una serie di lavori, per la riqualificazione del lungolago passeggiata, con una nuova pavimentazione, il tutto nel rispetto dell’ambiente circostante e poi, anche il parco giochi, verrà del tutto rinnovato, in questo polmone verde a ridosso del lago, sul mano erboso, per lo svago ed il divertimento dei bambini. Dopo la totale illuminazione a led di tutta la spiaggia”.

Proseguono i lavori di rifacimento del fondo stradale, da mesi in atto e dopo, via Venezia, via Gorizia, località Sant’ Egidio, con rifacimento di tutto il piazzale, via Capodimonte, via Papa Paolo III, tutto il piazzale antistante il plesso scolastico di Marta, si proseguirà al completamento di via del Caio ed altre strade interne, incluse le strade di campagna. Opere in cantiere, alcune terminate, altre in via di ultimazione, spero al più presto, di portare a compimento i lavori del cinema Roma di Marta, ed inaugurare il palazzetto dello sport, situato ai bordi del campo sportivo Comunale. Per ora riserbo, sugli assessori, i quali saranno chiamati ad un compito delicato, quello di amministrare il nostro paese, per altri 5 anni.

