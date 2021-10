Viterbo, elezioni comunali. A Montefiascone vince Giulia De Santis: la prima volta di una donna al Colle. Escono Paolini e Leonardi

Alessandro Quami 05 ottobre 2021 a

a

a

Giulia De Santis, Pd, è la nuova sindaca di Montefiascone. La prima volta che una donna amministra il colle falisco. Donna e giovane. A dicembre saranno 34 anni. Quindi, il cambiamento è arrivato. Almeno se lo augurano i montefiasconesi che hanno bocciato in modo inequivocabile la passata giunta comunale guidata per quasi quattro anni e mezzo da Massimo Paolini. Quella stessa giunta che si è ritrovata sotto la candidatura a sindaco di Andrea Danti, ma che i cittadini non hanno premiato. “Ha vinto non solo la sottoscritta - ha detto a caldo la neo sindaca De Santis - ma tutta la squadra che mi ha sostenuto: anche chi rimarrà fuori dal consiglio comunale avrà comunque vinto. Se da un lato Danti dice di aver unito il centrodestra, io dico di aver unito Montefiascone. Mio zio mi ha mandato subito un messaggio (prima delle 17 di ieri, ndr) in cui si congratulava con me, e io ho risposto ringraziandolo”.

Candidati promettono assunzioni in cambio di voti. Todis smentisce e minaccia denunce

Infatti, Giulia De Santis è nipote dello sconfitto Danti. Un confronto tutto in famiglia, dunque. De Santis sa che l’opinione pubblica si aspetta molto da lei, che è vista come un simbolo di svolta: “Sono pronta, la responsabilità è grande ma non mi spaventa”. Anche il segretario del Partito democratico locale, Vincenzo Frallicciardi, sottolinea il tema del cambiamento: “Con questa vittoria è iniziata una nuova stagione politica a Montefiascone - ha detto Frallicciardi -. Per la prima volta a capo dell’amministrazione comunale c’è una donna e giovane. Sarà un consiglio comunale rinnovato, con tante facce nuove, soprattutto donne, e senza i vecchi della politica locale che hanno governato per decenni”.

Al voto 82 mila cittadini in 20 comuni del Viterbese

Dall’altra parte, come si può ben comprendere, si sono visti musi molto lunghi e tesi. A partire dal sindaco uscente Paolini, che però fino alle 16,30, quando ancora non si conoscevano le proporzioni della sconfitta, non mollava: “Anche cinque anni fa, Luciano Cimarello e gli altri del centrosinistra avevano aperto lo spumante per brindare alla vittoria, ma tutti sanno com’è andata a finire”. Invece questa volta non è andata come Paolini sperava. Con il passare dei minuti i voti di distacco in favore di De Santis e di Cimarello (sindaco dal 2011 al 2016) diventavano sempre di più. “Fin da subito avevo capito che insieme alla ex giunta comunale non saremmo andati lontano - ha commentato Augusto Bracoloni, della Lega -. Come persona di centrodestra mi sento sconfitto, ma avevo previsto quanto accaduto: avevo detto a Danti di non imbarcare Sandro Leonardi, Massimo Ceccarelli, Paolini e gli altri. Ma lui non mi è stato a sentire”.



La lista Montefiascone merita di Giulia De Santis ha vinto con 3 mila 914 voti (il 54,63%), superando Insieme - Danti sindaco che si è fermata a 3 mila 250 voti, vale a dire il 45,37%. Affluenza in calo: dal 75,26% del 2016 al 68,60% del 2021. In tutto 7 mila 576 i montefiasconesi che hanno votato, contro gli 8 mila 482 di cinque anni fa. Partendo da questi dati, il consiglio comunale sarà composto dalla neosindaca Giulia De Santis, che avrà il sostegno di undici consiglieri di maggioranza (lista Montefiascone merita): Luciano Cimarello (sinistra Pd, 699 voti: il secondo in assoluto), Giulia Moscetti, Rosita Cicoria (5Stelle), Giulia Sciuga, Carla Mancini, Renato Trapè (ex Pd), Giorgio Cacalloro, Michele Sances, Marco Frallicciardi (Pd), Angelo Merlo (ex Lega), Claudia Roscani. Nei banchi della minoranza (lista Insieme) siederanno Andrea Danti, Orietta Celeste (la più votata in assoluto delle due liste con quasi 800 preferenze), Maria Cristina Ranaldi, Massimo Ceccarelli (Fratelli d’Italia), Paolo Manzi di Forza Italia (462 preferenze). Fuori dal palazzo rimangono sia l’ex sindaco Paolini (428 preferenze) che Sandro Leonardi e Fabio Notazio, per anni erano stati i più votati. E’ veramente finita un’epoca: i montefiasconesi non hanno perdonato ai due la sconfitta politica del 9 ottobre 2020, quando parte della loro maggioranza li mandò a casa.



Comunali, l'affluenza nella Tuscia al 71,05%

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.