Viterbo, maltrattano figlia minore. Genitori a processo. Il perito: "Sono capaci di intendere"

05 ottobre 2021 a

a

a

Viterbo, al via il processo a carico di due genitori, accusati di maltrattamenti nei confronti della figlia minore. L’udienza è stata dedicata all’ascolto del perito, il dottor Alessandro Pinnavaia, incaricato di effettuare una perizia specifica per verificare la capacità di intendere e di volere dei due imputati. “Il mio incarico prevedeva di svolgere degli accertamenti medico legali sui genitori della piccola, e per farlo ho esaminato anche una relazione depositata presso il Tribunale per i minorenni di Roma, relativa all’inquadramento del profilo psicologico della coppia – ha dichiarato lo specialista-. In relazione ai fatti di cui al capo d’imputazione, risalenti al 2016, lo scopo della perizia era di verificare se all’epoca i due fossero in grado di intendere e di volere. All’esito della visita diretta effettuata su questi signori sono emerse delle problematiche di natura psichica: più rilevanti a carico del padre, che presenta un profilo psichico consistente in un disturbo di personalità misto, con tratti schizo-affettivi, mentre sono più lievi per quanto riguarda la madre, che invece manifesta un’insufficienza mentale lieve. Stabilire se questa condizione 5 anni fa ponesse i genitori nella condizione di essere capaci di intendere e di volere ha portato alla conclusione che così non era, perché di fatto è una condizione che caratterizza le peculiarità psichiche dei genitori, allora come allo stato attuale, così come rilevato dalla documentazione allegata agli atti”.

Restituite alla curia le quattro teste di putti rubate nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio

Il medico ha fatto presente che dalla relazione psicologica depositata al Tribunale dei minori era emersa una funzione genitoriale inadeguata. “Il profilo psichiatrico delineato nella relazione redatta da uno psichiatra della Asl di Viterbo rilevava delle problematiche psichiche che ponevano i signori in uno stato di non emergenza psichica – ha precisato il perito- per cui la funzione genitoriale non risultava del tutto compromessa. All’epoca dei fatti dunque la capacità di intendere e di volere dei due coniugi non era pregiudicata”.

Smontavano auto rubate e rivendevano i pezzi. Scoperto deposito clandestino: due arresti

L’esperto ha poi aggiunto che una consulenza psichiatrica successiva svolta sempre dal terapista della Asl di Viterbo, che li ha sottoposti a un percorso psicodiagnostico, non segnala alcuna situazione di gravità. “Il medico dunque ha ritenuto che la funzione genitoriale non sia pregiudicata così come rilevato dalla consulenza depositata al Tribunale dei minorenni – ha spiegato Pinnavaia-. Sicuramente questi genitori hanno delle problematiche, ma non sono tali da incidere e compromettere la loro capacità di intendere e di volere. Inoltre, non è presente agli atti una richiesta di nomina di un amministratore di sostegno che potesse sopperire a queste loro difficoltà. Si tratta una coppia con delle problematiche con delle difficoltà nella gestione della propria figlia”. Si tornerà in aula il 27 gennaio del 2022.

Abusi sulla figlia di 9 anni. Quarantenne davanti al giudice

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.