Viterbo, elezioni comunali. I risultati dell'affluenza: ha votato il 71% degli aventi diritto

04 ottobre 2021 a

Affluenza al 71,05% per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre nei 20 centri al voto nella Tuscia alle 15 di lunedì. C'è una leggera flessione rispetto alla precedente tornata (76,28). In ogni caso la gente ha risposto. Le elezioni per il sindaco continuano ad interessare i cittadini. Il Comune dove si è registrata l'affluenza più alta è Vasanello (82,65%), la più bassa a Vetralla (69,91).

Questi i dati definitivi dell'affluenza nei comuni alle 15 del 4 ottobre. Acquapendente 73,73%, Arlena di Castro 79,70, Bassano Romano 71,63, Canino, 74,94, Caprarola 74,72, Carbognano 82,62, Corchiano 80,12, Fabrica di Roma 67,94, Faleria (64,01), Gallese 71,99, Gallese 71,99, Lubriano 77,31, Marta, 75,72, Montefiascone 69.74, Oriolo Romano 67,89, Orte 68,67, Proceno 81,97, Soriano nel Cimino 72,18, Vasanello, 82,55, Vetralla 63,04, Vitorchiano 69,91

