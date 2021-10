Viterbo, per dare l'esame della patente si fa sostituire da un amico: denunciati entrambi

04 ottobre 2021 a

Sostituzione di persona durante l’esame per la patente: due persone sono state denunciate dalla polizia di Viterbo.

Per passare l’esame di teoria i due, di origine africana, si erano fatti sostituire da altre due persone evidentemente più preparate di loro; a destare i sospetti, al momento del controllo dei documenti da parte degli addetti, sono stati i tratti somatici differenti tra la fotografia del documento d’identificazione e la persona che si è presentata all’esame: evidentemente da parte di chi aveva escogitato la stratagemma si era fatto eccessivo affidamento su un controllo molto sommario, e non si era pensato che invece, trattandosi di esame di una certa rilevanza, tutta la documentazione prodotta venisse messa al setaccio.

Per questo motivo il personale della Motorizzazione civile ha chiamato gli agenti della polizia stradale di Viterbo, i quali sono riusciti ad identificare in breve sia il vero aspirante candidato che attendeva fuori dalla Motorizzazione,sia il suo sostituto che, ancora presente in aula, era in attesa della comunicazione dell’esito dell’esame (peraltro superato brillantemente).

Entrambi i fermati sono stati denunciati in concorso per truffa e sostituzione di persona. Sono attualmente in corso ulteriori indagini da parte della squadra di polizia giudiziaria della sezione polizia stradale di Viterbo, per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella vicenda.

