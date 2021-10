Viterbo, nuovo film di Alice Rohrwacher. Casting domenica 3 ottobre a Tarquinia

A. M. V. 03 ottobre 2021 a

Oggi, domenica e ottobre, casting per il nuovo film della regista Alice Rohrwacher, premiata a Cannes per “Lazzaro Felice” con la Palma d’Oro per la migliore sceneggiatura e con il Grand Prix per “Le Meraviglie”, girerà in inverno a Tarquinia e dintorni il suo prossimo film per il cinema prodotto dalla Tempesta.

Oggi dalle 11 alle 16 la città di Tarquinia e la Tarquinia Film Office Aps, presso la biblioteca comunale di Tarquinia in via Corso Umberto Primo, al primo piano, ospitano i responsabili del casting del film alla ricerca di diverse figure per ruoli protagonisti del film. Il casting è aperto anche a persone senza esperienze pregresse ma è indirizzato esclusivamente ai profili qui descritti: ragazzi tra i 18 e e 35 anni, originari della zona di Tarquinia, Tuscia e Bassa Maremma, per raccontare un gruppo di giovani archeologi “fai da te”, un po’ goliardici e vitelloni, dai fisici forti, anche senza esperienze pregresse di recitazione, ma fortemente radicate nel territorio, e/o appassionati di etruschi, giovani allevatori, agricoltori, operai, cacciatori, o attori di teatro amatoriale o dialettale.

La produzione cerca, inoltre, una giovane donna di bella presenza, di 20-30 anni, del Lazio, estroversa, con la battuta pronta, ironica, capace di tenere banco per uno dei ruoli co-protagonisi del film: adatta anche una cantante, stornellatrice, attrice di teatro amatoriale o di cabaret, animatrice, stand-up commedia.

