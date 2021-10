Viterbo, la professoressa Santa Caroli festeggia 100 anni. Gli auguri di Comune e Unicef

03 ottobre 2021 a

a

a

Venerdì la professoressa Santa Caroli ha compiuto e festeggiato 100 anni, circondata dall’affetto dei suoi familiari e dalle espressioni augurali di amici, colleghi, studenti e conoscenti con la presenza del sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena, dell’assessore Antonella Sberna e di una rappresentanza del comitato provinciale Unicef di Viterbo.

Viterbo, la prima nata del nuovo anno è Priscilla. Samuele ultimo nato del 2020

L'amministrazione comunale ha voluto conferire alla professoressa Santa Caroli un attestato di benemerenza, a riconoscenza della sua intensa attività di educatrice e del suo valido impegno sociale. Il Comitato Unicef intende esprimere il suo affetto e la sua gratitudine pubblicamente attraverso questa lettera aperta a Santa: "Siamo veramente onorate ed anche emozionate di condividere la tua immensa gioia per il raggiungimento di questo non comune e importante traguardo. Noi che abbiamo condiviso con te una ricca esperienza scolastica ed una intensa attività di volontariato nel Comitato Provinciale Unicef di Viterbo, vogliamo riconfermarti, oggi, tutto il nostro affetto, la nostra ammirazione e la nostra indiscussa gratitudine".

Nonna Giovanna, 105 candeline e uno spirito indomito

"Punto di riferimento per colleghi e per generazioni di adolescenti della Scuola Media Statale “Pietro Vanni” - continua - quale docente di lettere sei stata, infatti, un esempio di equilibrio, di rettitudine, di rigore professionale, non disgiunto da una forte sensibilità ed umana comprensione, da una sicura capacità di ascolto, di stimolo e di incoraggiamento, come pure esemplare è stata sempre la tua riservatezza e discrezione”.

La città invecchia sempre di più. L'assessore Sberna: "Servono aiuti per le mamme"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.