Viterbo, "La villa oscura": il romanzo d'esordio di Nicola Moncada al Festival Treviso Giallo

Da Massimo Carlotto a Giancarlo De Cataldo, da Jean Paul Delfino a Paolo Roversi. E’ un autentico parterre de roi del crimine letterario internazionale quello con cui è chiamato a condividere il palco il giornalista viterbese Nicola Moncada. Il palco è quello del festival Treviso Giallo, che è giunto quest’anno alla terza edizione e che si chiude oggi nel capoluogo veneto. Proprio nella giornata conclusiva Moncada presenterà il suo romanzo d’esordio “La villa oscura”, che, critiche alla mano, si candida a diventare un caso editoriale.

L’appuntamento è per stamani nella sala conferenze del museo Luigi Bailo in borgo Cavour. Accanto a Moncada ci sarà lo scrittore Claudio Maria Serafin.

Treviso Giallo è organizzato dall’Accademia Veneta in collaborazione con il Comune di Treviso e la Regione del Veneto, con il patrocinio del MiBact, dell’Ufficio italiano del Consiglio d’Europa, del Consolato generale di Svizzera e della Provincia di Treviso. Quest’anno il festival è dedicato alla memoria di Leonardo Sciascia, Friedrich Dürrenmatt e di Patricia Highsmith, autori che hanno riscritto e sovvertito le regole tradizionali del genere, dei quali ricorre il centenario dalla nascita. La villa oscura, 488 pagine, è il romanzo su cui ha deciso di scommettere, in questa edizione 2021 del festival, la casa editrice padovana Linea, che ha pubblicato, tra gli altri, il romanzo Madri gotiche di Patrizia Burrasca, tra i candidati all’ultimo premio Strega.

Moncada, storico giornalista viterbese “di nera”, per anni firma di punta del Corriere di Viterbo e grande divoratore di libri, l'ha scritto per diletto, finché il manoscritto non è finito nelle mani del fratello Raffaele, professore di storia e filosofia alla Scuola militare Teulié di Milano, che, a sua insaputa, l’ha sottoposto al direttore editoriale della Linea edizioni, Lisa Marra, che è anche responsabile organizzativa del festival e presidente di Accademia Veneta. La quale non ha avuto dubbi sulla qualità letteraria dell’opera e sulle potenzialità commerciali dell’intreccio.

Intreccio che inizia con la scoperta in un campo, in un mattino d’inverno, di ossa umane. Appartengono a un ex medico scomparso in circostanze misteriose un anno prima, e si trovano a poca distanza dalla villa che l’uomo, in seguito a una causa civile promossa nei suoi confronti, era stato costretto a cedere. A intentargli la causa era stata una donna, una giovane maestra di sostegno, che lui amava. Il romanzo, con un salto a ritroso nel tempo, ripercorre le fasi di quel drammatico rapporto e, prima ancora, l’evento cruciale della vita del protagonista: la morte, in seguito a una mancata diagnosi di tetano, di un bambino.

L’uomo, per quanto assolto dalla giustizia, si era condannato da solo, gettando il camice alle ortiche e dandosi al bere. Attorno all’ex medico si muovono altre figure tratteggiate da Moncada con finezza psicologica: un medico legale, un segretario comunale, un giovane frate e una pianista. Nel romanzo, oltre ai rapporti tra l’ex medico e queste figure, troviamo “tranci di vita” del paese, a cominciare da un traffico di rifiuti.

La villa oscura è in vendita on line (compresa Amazon) e nelle librerie, presto anche in quelle viterbesi.

