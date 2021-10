Viterbo, centro raccolta rifiuti. Approvato il progetto al Poggino

03 ottobre 2021 a

Promesso da anni, ma finora mai realizzato, il nuovo centro comunale di raccolta rifiuti al Poggino sembra stavolta destinato ad andare finalmente in porto. In giunta è stato infatti approvato il progetto definitivo-esecutivo, il che, salvo sorprese, dovrebbe consentire l’apertura dell’impianto nel giro di pochi mesi. Per Viterbo si tratta di un’opera importante, grazie alla quale si spera diminuiscano gli abbandoni dei rifiuti (soprattutto ingombranti) in ogni dove: campagne, periferie e addirittura centro storico.

“Finalmente - dice il sindaco Arena - la città avrà un centro di raccolta moderno e a disposizione di tutti. Sarà realizzato al Poggino. Da tempo ne parliamo. Ora il nuovo centro di raccolta rifiuti può iniziare a prendere forma. Ci auguriamo, anzi, vogliamo crederlo, che la realizzazione di tale opera andrà ad arginare il dannoso e vergognoso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che quotidianamente la nostra amministrazione si trova a dover gestire”. Soddisfazione anche da parte dell’assessore Micci, che: “Con l’approvazione del progetto definitivo esecutivo abbiamo compiuto un grande passo avanti. Presto i viterbesi non dovranno più recarsi a Grotte Santo Stefano per conferire i loro rifiuti, ma potranno usufruire della nuova struttura che troverà collocazione appena fuori il centro abitato”.

L’assessore Micci entra poi nel dettaglio e spiega: “Nei prossimi giorni il settore lavori pubblici provvederà, con apposito atto, alla modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023. L’opera avrà un costo complessivo di 920 mila eur. I fondi, banditi dalla Regione, sono pervenuti al Comune per il tramite della Provincia. Una volta approvata la modifica al piano triennale si potranno finalmente avviare le procedure per la gara di appalto. Ci tengo a ringraziare il dirigente Eugenio Maria Monaco e gli uffici del settore ambiente che hanno lavorato e lavoreranno ancora nei prossimi mesi per raggiungere questo grande obiettivo – ha concluso l’assessore -. Un obiettivo di grande importanza per l'intera città di Viterbo”. Se sono rose fioriranno. Staremo a vedere.



