Viterbo, rispondono al telefonino e mandano messaggi in auto. Multati dalla polizia: 45 punti della patente decurtati

02 ottobre 2021 a

a

a

C'è chi risponde al telefono tenendo solo una mano al volante e chi addirittura si mette a rispondere ai messaggi oppure a guardare i social mentre è alla guida. Comportamenti scorretti e pericolosi che la polizia ha deciso di prendere di petto. Questa mattina, sabato 2 ottobre, gli agenti della Polstrada di Viterbo

Prosegue senza sosta l’impegno della polizia al contrasto delle condotte di guida pericolose sulle strade della Provincia di Viterbo. In particolare nella giornata odierna, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Viterbo, anche impiegando equipaggi in abiti civili hanno effettuato specifici controlli contro l’utilizzo scorretto del telefonino durante la guida: 45 punti della patente decurtati e contestate diverse infrazioni al codice della strada per un totale di 1.500 euro circa.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.