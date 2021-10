Viterbo, l'ambasciatore del Giappone Hiroshi Oe in concerto a San Silvestro

02 ottobre 2021 a

a

a

Diplomatico, ma anche fantastico pianista. E’ il nuovo ambasciatore del Giappone in Italia, Hiroshi Oe, protagonista l’altra sera di un applaudito concerto nella chiesa di San Silvestro nell’ambito della rassegna “Solo per passione” inserita all’interno del festival “I bemolli sono blu”. Un’esibizione, la sua, di alta capacità interpretativa di composizioni per pianoforte di Fryderyk Chopin, presentate in un crescendo di emozioni davanti ad una qualificatissima platea composta da esperti, appassionati e cultori. Al termine, tutti in piedi per un lunghissimo applauso.

Palazzo Doebbing, taglio del nastro per "il più bel museo della Tuscia"



“Apprezzo moltissimo Chopin, sono innamorato della sua musica - ha dichiarato - perché suscita fantastici sentimenti. In Giappone è molto diffusa l’attenzione per il compositore e pianista polacco”. Per Viterbo si è trattato di una grande sorpresa. Il concerto ha costituito di fatto un’anteprima del festival vero e proprio che si aprirà domani. La rassegna “I bemolli sono blu” ha il sostegno del Fondo unico per lo spettacolo del Ministero per le attività culturali, della Regione Lazio e della Fondazione Carivit, e si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo, l’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e la rivista Musica. Gode inoltre del patrocinio del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico del Conservatorio di Santa Cecilia, e di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Associazione Amici di Bagnaia, Fotoreporter Bruno Fini.

Ermanno Gagliardi attraversa Argentina e Cile in moto

Il programma è consultabile sul sito www.associazioneclementi.org. I concerti sono fruibili sui canali online dell’Associazione Muzio Clementi, quali Facebook e Youtube, e si svolgono nel rispetto delle disposizioni normative anti-Covid-19. Agli spettatori è richiesto il green pass o altro documento equivalente.

La candidatura di Civita di Bagnoregio all'Unesco presentata a Parigi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.