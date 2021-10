Viterbo, Cappella Mazzatosta. Al via il restauro

02 ottobre 2021 a

Presentato ieri, venerdì 1 ottobre, il progetto di restauro della Cappella Mazzatosta nella chiesa di Santa Maria della Verità a piazza Crispi. L’intervento, finanziato dalla Fondazione Carivit, ha lo scopo di recuperare gli affreschi sulle pareti, gli stucchi, il pavimento e l’altare posto a ridosso della parete frontale. “L’iniziativa, pensata nel 2019 - ha detto il presidente della Fondazione, Marco Lazzari - si aggiunge a quelle simili intraprese nei chiostri del Paradiso e La Quercia”. Presenti alla presentazione dei lavori anche il sindaco Arena, il vice prefetto Malerba ed il vescovo Lino Fumagalli.

La Cappella Mazzatosta, come altri 840 siti d’interesse sul territorio italiano, è di proprietà del Fondo edifici di culto gestito dal Viminale. Ad esporre i dettagli squisitamente tecnici dell’opera di restauro sono stati la soprintendente Margherita Eichberg e il direttore dei lavori Roberto Della Porta. “La Cappella - ha detto Eichberg - è importantissima per la storia dell’arte, non solo viterbese, ma anche per quella del restauro. Viterbo, infatti, ha subito gravi danni durante i bombardamenti del ’44 e la Mazzatosta è stata la palestra di un interessantissima nuova tipologia di restauro messa allora in atto dall’Istituto centrale. Il capolavoro, in buona sostanza andato in frantumi, fu ricomposto attraverso particolari tecniche, innovative per l’epoca, che tutt’ora vengono utilizzate. Non poteva - ha proseguito - essere rifatto tutto, per questo, sfruttando la documentazione fotografica, la materia originale ha ripreso il suo posto. Questi capolavori all’interno della Cappella sono stati reintegrati con nuovi criteri di scelta, gli stessi utilizzati ad esempio per la ricostruzione della Cappella di Assisi”.

Roberto Della Porta, infine, ha spiegato come procederanno i lavori: “Vogliamo rendere il cantiere visitabile anche alle scuole. Per quanto riguarda il rilievo, lavoreremo per strati fino a ritrovare l’originale, lo stesso per il pavimento. Nella seconda parte del restauro verranno fuori dettagli che, oggi, sono coperti”. Le attività dovrebbero terminare entro l’8 dicembre, per la festa dell’Immacolata, quando sarà prevista anche una cerimonia in chiesa. Inoltre, è prevista anche l’installazione di un nuovo circuito d’illuminazione, per rendere ancora più suggestivo l’ambiente.

