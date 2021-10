Viterbo, vigili del fuoco. I sommozzatori rischiano il trasferimento a Roma

02 ottobre 2021 a

Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Viterbo rischia di essere trasferito a Roma. Proprio nei giorni in cui si dovrebbe celebrare il quarantesimo anniversario dei sommozzatori - fondato nel 1981 da un gruppo di pionieri - dalla Capitale arrivano insistenti voci di corridoio circa un imminente riorganizzazione dei servizi nel Lazio che prevederebbe appunto il trasferimento a Roma. Secondo le indiscrezioni che circolano, e che preoccupano sempre di più i sindacati, tutto potrebbe avvenire in pochi giorni. Forse già entro il mese di ottobre.

Sarebbe una perdita enorme per il territorio. Negli anni i sommozzatori dei vigili del fuoco di stanza a Viterbo si sono contraddistinti per una serie di interventi di recupero e salvataggio. Decine di soccorsi he hanno interessato oltre al territorio Laziale anche tutti i bacini lacustri e fluviali della Tuscia, oltre alla zona di Civitavecchia, la Maremma toscana, il territorio umbro. Una scelta quella di trasferire tutto a Roma che al momento non sembra avere una spiegazione logica. Mantenere il gruppo a Viterbo garantirebbe infatti

una velocità ed efficacia di intervento maggiore, senza contare il fatto che Roma vanta già un suo nucleo sommozzatori e quindi accorpare le due unità sicuramente lascerebbe non solo una parte di territorio dell’alto Lazio e dell’Umbria sguarnito ma aumenterebbe di molto i tempi di intervento.

Naturalmente sul piatto della bilancia va messo anche il disagio che comporterebbe per questi uomini un trasferimento nella Capitale. Va tenuto conto anche un altro aspetto non secondario. Se per qualunque motivo il nucleo di Roma non sarà disponibile quello più vicino sarà a Firenze. Per questo proprio in queste ore i sindacati, d quello che si è appreso, sono al lavoro per cercare di fermare l’operazione trasferimento.



