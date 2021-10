Viterbo, Covid. Il bollettino del 1 ottobre: 8 nuovi casi e 8 guariti

01 ottobre 2021 a

Sono 8 i casi accertati di positività al Covid-19 che sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 2 a Bagnoregio, 2 a Viterbo, 1 a Civita Castellana, 1 a Lubriano, 1 a Montalto di Castro, 1 a Tuscania.

Dei casi odierni: 7 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 1 è collegato a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Il Team prosegue, anche in queste ore, a mettere in campo tutte le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 16990. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione dal Covid-19 di 8 pazienti residenti nei seguenti comuni: 3 a Orte, 2 a Vallerano, 1 a Sutri, 1 a Tuscania, 1 a Viterbo.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 6 sono attualmente ricoverate presso una struttura Covid extra Asl, 2 sono ricoverate presso l’ospedale di Belcolle, 182 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 16341 il numero delle persone negativizzate, 459 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 199291 tamponi, 341 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 22709.

