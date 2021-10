Viterbo, elezioni a Montefiascone. Emanuele Brodo candidato con Danti: "Non votatemi"

Alessandro Quami 01 ottobre 2021 a

a

a

Emanuele Brodo vive una situazione paradossale: risulta nella lista elettorale di centrodestra “Insieme con Danti”, ma di fatto è fuori. Infatti, pochi giorni dopo la rocambolesca consegna delle liste, avvenuta il 4 settembre, il giovane attivista universitario ha preso le distanze dall’avvocato candidato sindaco, che all’ultimo secondo ha imbarcato nella sua compagine gli ex amministratori sfiduciati il 9 ottobre 2020: Sandro Leonardi, Massimo Ceccarelli, Massimo Paolini, Orietta Celeste, Fabio Notazio e Paolo Manzi. “Ho chiesto pubblicamente di non considerare la mia persona nel progetto, poiché diverso da quello prospettato fino al 3 settembre – spiega Brodo -. Chiedo, quindi, di non essere votato”. Brodo non ritiene “che questa formazione abbia unito il centrodestra, anzi, con questa mossa politica, Andrea Danti ha impedito a parte del centrodestra di competere. Siamo in tanti a sentirci traditi nella volontà di dare un’alternativa credibile alla vecchia giunta”.

Zingaretti viene nella Tuscia ma snobba la lista De Santis

Fa fatica Brodo a identificare “il confine tra centrodestra e centrosinistra: vedo più due pensieri differenti sull’amministrazione della città”. E aggiunge: “i miei elettori non hanno alcun dubbio sul fatto che Danti sia il candidato sindaco della lista di Leonardi”. Sulla rifondazione del centrodestra locale, afferma: “I cittadini vogliono una nuova realtà politica. La vittoria di Danti confermerebbe quel progetto politico che ha già dimostrato di essere fallimentare per Montefiascone. Io e il gruppo di persone che avevano progettato una proposta politica di rinnovamento e di alternativa alla vecchia Amministrazione, ci sentiamo e incontriamo spesso. Anche da noi passa il futuro e la rifondazione del centrodestra a Montefiascone”.

Il Psi scarica l'ex sindaco Paolini

E ancora: “Da tempo non sento i membri della lista Danti. Solo alcuni incontri in maniera del tutto casuale. Probabilmente si sono resi conto del grave errore commesso e che non tutte le persone sono sul mercato”. Con Danti, prosegue, “le divergenze sono politiche e non personali. Ha gestito in maniera poco trasparente gli accordi con l’ex giunta Paolini. Per quanto riguarda le segreterie provinciali ci sarà tempo e modo per parlare del futuro politico, avevo già espresso i miei scetticismi sull’operato dell’ultima giunta. Anche autorevoli esponenti del centrodestra provinciale e regionale hanno osservato con imbarazzo quanto accaduto a Montefiascone”.

Infine, in merito alle notizie di una lista ombra di destra, Brodo conclude: “Una grossa fetta dell’elettorato di centrodestra è rimasto deluso da questa unione innaturale e conclamata al buio dell’ultima notte prima della presentazione delle liste. Con riferimento ai candidati, in questa tornata in molti sono rimasti esclusi o non sono scesi a certi subdoli compromessi e non credo che resteranno inermi di fronte alle sorti e al futuro di Montefiascone”.

Dalla vicenda Tosini all'ira di Scarnati ultimi fuochi di campagna elettorale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.