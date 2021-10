Viterbo, auto rubate rivendute a pezzi. Dopo il week end gli interrogatori per gli arrestati

V. T. 01 ottobre 2021 a

a

a

Sezionavano macchine rubate per poi rivendere i pezzi a negozi e autofficine specializzate in ricambi d’auto: dopo il weekend sono previsti gli interrogatori di garanzia per due romani, agli arresti domiciliari da mercoledì 29 settembre con l’accusa di riciclaggio. I due, personaggi già noti alle forze dell’ordine, che facevano base nelle campagne tra Bassano Romano e Sutri sono difesi dagli avvocato Fausto Barili e Luca Odoardi del Foro di Roma. L’ordinanza del gip è arrivata a conclusione dell’indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Ronciglione, che già da aprile tenevano d’occhio il deposito dove i due smontavano le auto, difficilmente raggiungibile. Tramite servizi di appostamento e osservazione i militari hanno potuto appurare che i veicoli che venivano smembrati erano stati rubati dai parcheggi delle stazioni di Saxa Rubra e Grotta Rossa, sulla Flaminia, o dal posteggio dell’ospedale Sant’Andrea, aree di sosta della zona nord della Capitale.

Finti impiegati della società idrica chiedono di vedere i contatori. L'allarme del Comune: "E' una truffa"

Secondo le ricostruzioni, si tratta prevalentemente di Fiat 500 e Alfa Romeo che venivano trasportate nella rimessa a Sutri. Alle vetture venivano asportate tutte le componenti che poi venivano smerciate nei mercati del Lazio e dell’Umbria. Si rivolgevano a loro meccanici, carrozzieri, e titolari di negozi di autoricambi. Riuscivano invece a sbarazzarsi velocemente dei pezzi invenduti in modo da evitare che potessero essere riconducibili ai mezzi trafugati. Infatti, i telai venivano distrutti e accartocciati in una pressa, da cui hanno preso spunto gli inquirenti per denominare l’operazione, chiamata appunto “Pressa”.

Smontavano auto rubate e rivendevano i pezzi. Scoperto deposito clandestino: due arresti

Al termine delle indagini i carabinieri sono riusciti a recuperare ben 23 veicoli rubati tra il 2020 e il 2021 e poste sotto sequestro a conclusione del sopralluogo inaspettato del deposito. Le verifiche dei militari volte ad accertare ulteriori responsabilità proseguono e proprio nella stessa giornata di mercoledì scorso è stato ispezionato un negozio di autoricambi a Terni.

Auto rubate per rivendere i pezzi. I ladri puntavano 500 e Alfa Romeo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.