Lazio, concorsopoli. Chiesto il processo immediato per Andrea Mori. Era il presidente della commissione di Allumiere

Chiesto il giudizio immediato per Andrea Mori il presidente della commissione dell'ormai famigerato concorso di Allumiere che ha dato vita allo scandalo di “concorsopoli” che ha coinvolto il Consiglio regionale e diversi comuni dell'area romana che hanno attinto alla graduatoria per assumere impiegati.

Nei giorni scorsi c'era stata la visita dei carabinieri nei comuni di Tolfa e Ladispoli. I militari dell'Arma hanno poi notificato al segretario comunale l'avviso di giudizio immediato per il presidente della commissione d’esame Andrea Mori. La Procura di Civitavecchia ha stralciato le posizioni degli altri indagati - il resto della commissione d'esame e il sindaco Antonio Pasquini - che dunque proseguiranno un percorso autonomo. Per il presidente della commissione invece la Procura ha ritenuto che le carte sono abbastanza per richiedere il processo subito. Ora spetterà al gip decidere sulla richiesta della Procura e fissarte la data della prima udienza. Per il pm Alessandro Gentile ci sono prove schiaccianti a carico del presidente della commissione: Mori avrebbe modificato, in maniera arbitraria, il bando del concorso che avrebbe portato alla selezione non dei 20 candidati inizialmente previsti ma di ben 107. L’avvocato del funzionario comunale Mori, Andrea Miroli, dovrà entrare in possesso delle carte prodotte dalla polizia giudiziaria e capire le ragioni che hanno spinto il procuratore Vardaro a stringere i tempi.

Ufficialmente sulle carte dell’inchiesta sono note le iscrizioni dei membri della commissione Andrea Mori, Riccardo Rapalli, Elpidio Bucci e del sindaco Antonio Pasquini, accusati a vario titolo di abuso d’ufficio e violazione del segreto d’ufficio. E’ di qualche giorno fa la notizia - rilanciata dal quotidiano La Verità - che il sindaco di Allumiere avrebbe aiutato alcuni candidati. Lui ha sempre negato ogni tipo di coinvolgimento, invece gli inquirenti, lo accusano - con degli elementi raccolti in fase di indagine - di aver passato le tracce della preselezione alla mamma di un candidato risultato tra i vincitori del concorso. Le Procure di Roma e Civitavecchia hanno aperto due fascicoli distinti per indagare sulle discutibili assunzioni. Sarebbero almeno 20 le persone che hanno avuto i compiti in anticipo, ma le indagini in questo senso continuano. Le prove preselettive del concorso (a cui hanno partecipato 345 persone) per l’assunzione di personale categoria C servivano per selezionare 20 figure idonee ma, la commissione, ha deciso in modo arbitrario di arrivare fino alla 107esima posizione. Lo scandalo delle assunzioni legate alla graduatoria di Allumiere ha già provocato nei mesi scorsi un terremoto in Regione che ha portato alle dimissioni del presidente del Consiglio Mauro Buschini.

