Viterbo, i pendolari scendono di nuovo in piazza. Protestano gli utenti della Roma Nord

I pendolari della Roma Nord scendono di nuovo in piazza. E’ in programma oggi pomeriggio, 30 settembre a partire dalle 14 sotto il palazzo della Regione Lazio, una manifestazione degli utenti delle linee Roma-Civita Castellana-Viterbo, Roma Lido e Roma Giardinetti, per protestare contro lo stato in cui versano le due tratte. Il tutto mentre il Fondo complementare al Pnrr - è notizia di questi giorni – ha previsto 153 milioni di euro da destinare alla Regione Lazio per l’acquisto di materiale rotabile sulla Roma Nord e sulla Roma Lido: 27 nuovi treni in totale, da mandare sulle rotaie entro il 30 giugno 2026.

I pendolari non sono più disposti però a lasciarsi ingannare dalle sirene degli annunci e aspettano quindi la giunta Zingaretti al varco. Anche perché i disservizi sulla disastrata linea che da piazzale Flaminio arriva alla stazione viterbese di viale Trento continuano a essere all’ordine del giorno, tra ritardi, soppressioni di corse, sovraffollamento e biglietterie non funzionanti. Quanto ai fantomatici lavori di raddoppio della ferrovia sulla tratta Riano-Morlupo, affidati a fatica a inizio 2020, non solo non sono mai partiti ma nemmeno i cantieri sono stati mai aperti. Di qui la rabbia che i pendolari torneranno a gridare oggi pomeriggio in piazza Oderico da Pordenone. “Scendiamo in piazza – spiegano i comitati – perché i treni non funzionano con le chiacchiere. Basta annunci a suon di tweet e basta fingere di risolvere i problemi. Siamo stufi delle solite promesse e dell’incapacità di chi governa da anni e che è riuscito solo a peggiore la situazione. Non siamo visionari, pretendiamo soluzioni subito!”.

Il cahier de doleance dei pendolari è lungo: treni che non passano perché soppressi o rotti, stazioni chiuse per mancanza di manutenzione, ascensori e scale mobili che non funzionano, mancanza di distanziamento con vagoni troppo pieni e treni non sanificati a dovere e senza ricambio d’aria, lavori alla stazione di piazzale Flaminio che procedono a passo di lumaca, rischio di un progressivo abbandono del servizio pubblico da parte degli utenti con conseguenze sul traffico e sull’inquinamento ambientale.

“Di promesse in questi anni ne abbiamo sentite tante, ma nei fatti è tutto fermo. Anche se dovessero arrivare questi soldi del Pnnr – ha dichiarato Fabrizio Bonanni, presidente del comitato dei pendolari della Roma Nord, al sito Viterbonews -, passeranno anni prima di vedere i primi treni in servizio. Intanto noi pendolari viaggiamo in condizioni disumane, siamo oltre l’80 per cento della capienza rispetto alle prescrizioni anti Covid, in piedi, accalcati, e la situazione peggiora di giorno in giorno”.



