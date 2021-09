Viterbo, ruba rolex e oggetti preziosi subito dopo la morte del datore di lavoro. Alla sbarra

V. T. 29 settembre 2021 a

Furto e ricettazione di preziosi: i familiari del titolare di una rinomata gioielleria trascinano in Tribunale un ex dipendente. “Scoprì della morte di mio fratello quando ricevetti una telefonata da una parente. Così quel pomeriggio io, insieme a mia cognata e ai miei nipoti andammo a controllare il capannone che si trovava al Poggino. Mio fratello era titolare di una ditta specializzata nella vendita al dettaglio e all’ingrosso di argenti e oggetti preziosi, commerciava anche con l’estero per cui aveva una licenza particolare. Mia cognata, durante il sopralluogo, a un certo punto mi disse che mancava roba dalla cassaforte e che era sicura che ce ne fosse molta di più. Si trattava di 200 chili d’argento e di orologi di lusso, tra cui anche dei Rolex”.

Con queste parole è iniziata la testimonianza del fratello del gioielliere venuto a mancare nel 2015, che ha riferito in aula il 28 settembre scorso in merito a quanto successe in concomitanza della morte del congiunto. L’ex dipendente è accusato di aver fatto sparire merce di enorme valore in quelle tragiche ore. “L’imputato non era in azienda quel giorno, ma anche lui conosceva i codici d’accesso al fabbricato – ha precisato il teste-. Era una struttura molto grande: c’era la sala dedicata all’esposizione, altri ambienti blindati e addirittura il forno per la fusione dei metalli pregiati. Credo che nelle prime ore fossimo solo noi a sapere della sua morte. Mia cognata mi riferì in seguito che probabilmente l’ex dipendente aveva contatti con alcuni ricettatori residenti in provincia. Circa una settimana dopo, contattammo un orafo il quale ci disse che il materiale che era elencato in una fattura lo aveva consegnato all’ex dipendente e che la ricevuta era relativa ai 200 chilogrammi d’argento”.

Il procedimento è arrivato alle battute finali e davanti al giudice Roberto Colonnello il 14 gennaio prossimo sfileranno gli ultimi 2 testimoni dell’accusa. La discussione è stata fissata al termine dell’ascolto delle ultime deposizioni.

