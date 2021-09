Viterbo, no green pass rallentano il traffico sulla Superstrada. Fermati dalla Digos

29 settembre 2021 a

Clamorosa protesta questa mattina, mercoledì 29 settembre, lungo la superstrada in direzione Orte. Un camion e un'utilitaria di colore nero condotta da una donna hanno viaggiato per chilometri a passo d'uomo occupando le due corsie. Il. tutto per protestare contro il Green Pass. In breve intorno alle 9 si è formata una grossa fila sulla strada in direzione Orte. I due conducenti dei mezzi, un autotrasportatore romano noto per aver preso parte a proteste simili e una donna di Tarquinia, sono stati bloccati dalla polizia stradale nei pressi dello svincolo per Bagnaia. E' intervenuta anche la Digos. I due sono stati identificati: probabilmente prenderanno una multa per aver viaggiato a velocità ridotta in una strada a veloce scorrimento.

