Viterbo, bomba d'acqua a Tuscania. Scuole chiuse e traffico in tilt

Scuole con problemi di allagamento e strade come fiumi. Quella che si è abbattuta questa mattina su Tuscania è stata una vera bomba d’acqua. "Un evento meteorologico straordinario", come lo definiscono dal Comune, che ha mandato in tilt il traffico locale.

I pozzetti di scolo, infatti, non sono stati in grado di gestire fenomeni di questo tipo. Alcune vie e piazze di Tuscania sono state letteralmente allagate. Gli operai sono intervenuti per tentare di risolvere le situazioni più pericolose. La pioggia torrenziale che ha colpito la cittadina ha convinto l'amministrazione comunale a chiudere le scuole anche per la giornata di domani.

Chiuse pertanto la scuola dell'infanzia M. Teresa Vignoli e la scuola media Campanari a causa dei danni provocati dall'alluvione. Gli operai incaricati dal Comune, infatti, dovranno provvedere al servizio di messa in sicurezza e alla prevenzione igienico-sanitaria in entrambi i plessi scolastici.

