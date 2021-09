Viterbo, ciak si gira nell'eremo di San Girolamo

Daniela Venanzi 26 settembre 2021 a

E’ nella grotta di San Girolamo, Monte Fogliano Vetralla, ma anche alle cascate di Chia, Soriano nel Cimino e nella ex cava di tufo a Castel Sant’Elia vicino ai siti rupestri, che si stanno girando le riprese del Film di prossima uscita: Headshot. Per la regia di Nico Maggi, la fotografia di Emanuele Pasquet e la produzione di FilmItalia. La troupe cinematografica si fermerà per tre settimane, e vede impiegati tra operatori e artisti circa 100 persone al giorno. Tre settimane di riprese già sono state effettuate a luglio e queste ulteriori di settembre sono la ripresa dei lavori dopo la pausa di agosto.

Quello che colpisce rispetto alle altre organizzazioni di produzione è la scelta dei siti. Viterbo è ormai abituata a concedere il suo splendido quartiere di San Pellegrino, il suo centro storico, o Palazzo Farnese, o i suoi castelli. Ma i luoghi insoliti individuati per Headshot, che tradotto letteralmente significa "colpo di testa", fanno pensare ad un film avvolto dal mistero. La Grotta di San Girolamo a Vetralla, così riportano le informazioni sul sito, parlano di un eremo: “che fu dimora di Fra’ Firolamo Gabrielli, nobile senese, che nel 1525 si ritirò in questo luogo in penitenza. Deciso a dedicare la sua vita alla meditazione fece costruire a Monte Fogliano questo eremo e vi fece lavorare della manovalanza grazie ai mezzi fornitigli dalla sua facoltosa famiglia. La storia vuole che l’eremo fu depredato più volte e Fra’ Girolamo, malmenato da una banda di malfattori, tornò a Siena devolvendo tutti i suoi averi. L’eremo è ben conservato, al piano terra si trova la cripta di preghiera, mentre la sua dimora che era situata al piano superiore è parzialmente crollata. Il luogo è veramente magico oltre che spirituale, soprattutto se si immagina come doveva essere vivere realmente lì, nel 1500".

Le cascate di Chia così come invece riporta la Pro loco di Soriano nel Cimino: “è un percorso che si estende per circa 7 chilometri tra vegetazione, pareti rocciose, cascate, fino all’area archeologica di Santa Cecilia e alla piramide etrusca. Visibili Torre Chiara (Castello Pasolini) le cascate di Fosso Castello, la vista panoramica sulla valle del Tevere”. Infine le riprese avvengono anche presso la ex cava di tufo di Castel Sant'Elia probabilmente perché vicina ai siti rupestri. Insomma tutto lascia pensare a una pellicola che richiama al mistero e alla storia antica e che ha trovato nelle zone della Tuscia ancora una volta il luogo ideale per il proprio set cinematografico. Sul contenuto è ancora tutto top secret. Un po’ la vicinanza con Roma, un po’ la tranquillità delle zone viterbesi, e forse anche la facilità di accesso, tutto fa di questa terra una mèta sempre più ambita. Ancora una volta il turismo, compreso quello del cinema da Sordi a Proietti, da George Clooney a questo ultimo Headshot, porta una fetta di economia importante e perché no, le bellezze della provincia oltre confine.

