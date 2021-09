Viterbo, furti di trattori agricoli. Sgominata banda di ladri

25 settembre 2021 a

Una banda di ladri specializzata in furti di trattori agricoli è stata sgominata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Viterbo, diretti dalla procura della Repubblica. Le indagini sono partite lo scorso inverno, quando nel giro di pochi giorni, in diverse località della provincia, si registrarono alcuni furti in aziende agricole.

In particolare la banda è ritenuta responsabile: del furto, avvenuto la notte tra il 18 e il 19 febbraio, di un trattore e arnesi del valore di oltre 90mila in un’azienda agricola di Proceno; del furto di un trattore e di arnesi per circa 50mila euro, avvenuto il 26 febbraio in un’azienda agricola di Vetralla; del furto, avvenuto il 20 marzo in un’azienda agricola di Viterbo, di un trattore e di arnesi per un valore di oltre 70.000 euro. Il modus operandi era sempre lo stesso: la banda, composta da diversi italiani di Aprilia (Latina) e Velletri (Roma), alcuni dei quali con precedenti, dopo aver ricevuto le indicazioni da parte di un basista residente nel viterbese sull’azienda agricola da saccheggiare, nel cuore della notte, la raggiungevano a bordo di un camion, scortato da un’auto.

Qui, s’impossessavano dei trattori e di altri arnesi, caricandoli sul grosso camion, con il quale si allontanavano dalla Tuscia, raggiungendo Latina. Il gip del Tribunale di Viterbo ha emesso un’ordinanza per la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di tre degli indagati, provvedimento eseguito ad Aprilia e Rosarno (Reggio Calabria), dove uno dei destinatari è stato rintracciato. Sono state inoltre eseguite diverse perquisizioni.

