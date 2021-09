Viterbo, il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri: "Il debito ereditato dal Comune non fu lasciato da mio padre"

Alfredo Parroccini 25 settembre 2021 a

Sul debito fuori bilancio denunciato dalla minoranza, il sindaco Luca Giampieri risponde per le rime. “Siamo a fine settembre e forse l’avvio dell’autunno, stagione che la sinistra civitonica si trova a vivere in condizione perenne ormai da molto tempo - commenta con ironia Giampieri -, ha un po’ disorientato la minoranza. Che per l’ennesima volta si è cimentata nel realizzare una sceneggiatura colma di imprecisioni. Il primo errore che viene commesso è quello di sostenere che il debito fuori bilancio a cui oggi il Comune si trova a dove far fronte sia stato causato dalla giunta guidata da Massimo Giampieri nel 2007. Nella delibera numero 132/2007 si legge chiaramente, infatti, come l’impresa protagonista della vicenda non sia mai stata ‘cacciata via illegittimamente’, e che il responsabile della sicurezza e direttore dei lavori abbia, invece, contestato alla ditta appaltatrice il proprio operato tramite relazioni debitamente protocollate”.

“La delibera di giunta - precisa il sindaco -, non fu altro che una presa d’atto dell’indicazione di chi quei lavori doveva controllarli e dirigerli. Nella suddetta delibera è scritto chiaramente che si rimandava agli uffici per i conseguenti atti di gestione, tra i quali rientra l’eventuale accantonamento di somme. Quanto alla mancata conoscenza del Tuel, si rimane perplessi perché è testo fondamentale nel bagaglio culturale e di preparazione di chi amministra. La legge, infatti, disciplina espressamente i casi in cui si debba ricorrere ad un debito fuori bilancio e tra questi vi è quello delle sentenze esecutive. Inutile, pertanto, che i cantastorie raccontino favole con l’unico scopo strumentale di fare del terrorismo citando la Procura della Corte dei conti. Basta conoscere il Tuel, ma è evidente che non tutti a sinistra lo hanno studiato. Ricordiamo, inoltre, che la comunicazione del riconoscimento del debito fuori bilancio alla Corte dei conti è previsto per legge e non avviene solo nei casi di dubbia natura o circostanze oscure”.

“La verità è una sola- conclude Luca Giampieri -, e cioè che una ditta, che citava in giudizio il Comune per un risarcimento danni pari a 406.297 euro, si vede riconoscere dal giudice una cifra pari a 32.301 euro, oltre spese di lite delle quali euro 23.756 sono l’indennizzo per recesso previsto per legge. Una storia ben diversa da quella inventata dalla sinistra. Che potrebbe impiegare il tempo, oltre che a studiare il Testo unico degli enti locali, in attività più utili alla collettività. O, al massimo, a riflettere sul perché per volontà popolare ora non è alla guida del Comune”.

