Viterbo, sesso con trans poi la rapina. Convalidato l'arresto del ragazzo di 25 anni

25 settembre 2021 a

Ieri mattina, venerdì 24 settembre, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti domiciliari nei confronti del 25enne accusato di aver rapinato una trans brasiliana mercoledì scorso. La notte tra il 21 e il 22 settembre la trans avrebbe accolto il giovane, residente in un paese della provincia, in un appartamento in pieno centro storico. Dopo aver trascorso insieme momenti trasgressivi e aver pagato 70 euro per la prestazione concordata precedentemente al telefono, il 25enne ha lasciato l’abitazione a notte fonda. Poche ore dopo, il ragazzo si è ripresentato dalla transessuale protestando per i dolori accusati solo in seguito al rapporto troppo hot consumato in nottata.

Notte bollente (e video hot) con un trans finisce in tribunale

Sofferenze non avvertite sul momento probabilmente per l’effetto della cocaina che avrebbe assunto prima della performance. Così ha sfondato la porta dell’appartamento e minacciato la transgender, sguainando le punte di ferro di due cavatappi, intimandole di restituirgli i soldi.

Fa sesso con una trans poi tenta di rapinarla. Arrestato

Una volta riavuta la somma se l’è data a gambe ma è stato tratto in arresto dagli agenti della squadra volante alle prime luci dell’alba di mercoledì. Il giovane cliente, con precedenti specifici per spaccio e rapina alle spalle, che adesso è ristretto presso la propria abitazione per rapina aggravata, è stato rintracciato grazie alla richiesta di aiuto della vittima, la quale, sentita nell’immediatezza in questura, ha fornito agli investigatori una descrizione accurata dell’uomo, e tramite l’analisi del traffico telefonico.

Trans rapinata, cliente di 25 anni agli arresti domiciliari

