Viterbo, fidanzati scardinano la porta blindata della caserma e insultano i carabinieri

Due fidanzati accusati di aver scardinato la porta blindata dell’entrata della caserma dei carabinieri di Bagnaia e insultarono i militari. Entrambi finirono nei guai per oltraggio a pubblico ufficiale.

Il processo a carico della coppia è ripreso ieri e durante l’udienza è intervenuto il comandante della stazione, il quale ha raccontato cosa successe il 16 novembre del 2018. “Ero impegnato in un interrogatorio quando ho sentito delle urla provenire dall’ufficio adiacente – ha riferito il maresciallo-. I due fidanzati erano stati convocati per la notifica di conclusione di indagini relativa a un altro oltraggio a pubblico ufficiale, in quanto uno dei loro cani azzannò una signora e anche in quella circostanza inveirono contro le forze dell’ordine. Ritornando all’episodio di 3 anni fa ormai, l’uomo dopo aver letto l’atto diede in escandescenze, tanto che riuscì a danneggiare i montanti della porta principale aprendola e richiudendola con forza. Una volta sul piazzale, urlando, tutti e due ci hanno rivolto frasi come ‘Non vedo l’ora che qualcuno indaghi sulla tua morte’, ‘ prima o poi la sconti’, ‘ricordati, maresciallo, che nella vita tutto torna’, e riferendosi agli altri ufficiali invece altre espressioni come ‘del vostro comportamento ci rimetteranno i vostri figli’. A tutto ciò hanno assistito anche i civili che erano nella mia stanza”.

Si tornerà in aula l’8 marzo del prossimo anno per la discussione.

