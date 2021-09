Viterbo celebra i 750 anni del conclave. Tutti i convegni in programma

Roberto Pomi 25 settembre 2021 a

Il Conclave lo hanno inventato i viterbesi, segnando la storia. Ricorrono in questo 2021 i 750 anni dalla sua istituzione, in concomitanza con i 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri, che nella Divina Commedia dedica versi anche alla città dei papi e ai suoi personaggi storici. Due ricorrenze che si intrecciano in una Viterbo che punta a ridisegnare il proprio futuro partendo da un momento di consapevolezza del proprio passato. Il capoluogo della Tuscia è stato uno dei centri dell’Umanità e luogo dove ha camminato la storia dell’Occidente. Giovedì scorso, all'interno di un preciso evento in sala Alessandro IV, l’anno dei 750 dal primo Conclave e dei 700 dall'ultimo respiro di Dante è stato il centro di un evento che ha visto protagonisti il vescovo di Viterbo Monsignor Lino Fumagalli, il sindaco Giovanni Arena, l’assessore Marco De Carolis, il presidente della Fondazione Carivit Marco Lazzari e il presidente di Archeoares Gianpaolo Serone.

Tanti i segni messi in evidenza durante l'incontro: dalla presentazione ufficiale delle monete commemorative realizzate da Marco Guglielmi all’inaugurazione del busto di papa Francesco realizzato dall'artista viterbese Ivan Cusi, esposto in sala Gualtiero.

La migliore sintesi dello spirito dell’azione che Comune, Diocesi, Fondazione Carivit e Archeoares stanno portando avanti è stata tracciata dalle parole di don Emanuele Germani, portavoce della Diocesi: “Le celebrazioni sono state fortemente volute dalla Diocesi. L’importanza che ricoprono i due anniversari ci darà modo di mettere in campo delle riflessioni sia sotto il punto di vista della ricerca storica intesa in senso generale sia sotto il punto di vista della ricerca della Storia della chiesa. ln particolare, l’approfondimento e la migliore conoscenza del Conclave viterbese, che a distanza di 750 anni ancora affascina e impegna studiosi da tutto il mondo, costituirà una base di partenza per veicolare anche un messaggio evangelico di unione e condivisione. Speriamo vivamente che le celebrazioni dei due importanti anniversari possano costituire per tutta la popolazione e il nostro territorio un momento di intensa fratellanza e ricerca identitaria della nostra gloriosa storia.”

Ventidue convegni, tutti on line per via del Covid-19, trasmessi tramite la pagine Facebook Visit Viterbo sono il centro della ricorrenza. Da Angela Laconelli dell’Unitus su “Viterbo tra VIII e IX secolo. Dal Castrum alla civitas” a Giuseppe Romagnoli, Claudio Strinati, Franco Cardini, Antonio Rocca, Claudio Procaccioli. Dalla fine di settembre a dicembre. Da Viterbo un momento di riflessione storica e intellettuale di livello internazionale che ha catturato l'interesse di riviste importanti come “Medioevo”, che dedicherà cinque speciali e la BBC ha voluto riservare sulla rivista History un articolo di circa 14 pagine sul Conclave viterbese.

